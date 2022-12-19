Uğurcan Çakır 'Yılın En İyi Futbol Oyuncusu’ ödülünü aldı

19 Aralık 2022 Pazartesi, 23:26

"Boğaziçi Üniversitesi Spor Ödülleri" bugün düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, Boğaziçi Üniversitesi Spor Kurulu’nun bu yıl 12.’sini düzenlediği ‘Spor Ödülleri’ isimli etkinliğinde ‘Yılın En İyi Futbol Oyuncusu’ ödülünü aldı.

İnternet üzerinden yapılan oylama sonucu ödüle layık görülen Çakır, burada yaptığı açıklamada, “Bu ödüle layık görülmek mutluluk ve gurur verici. Destek veren, bugüne kadar yanımda olan başta ailem; kulübüm, takım arkadaşlarım ve herkese çok teşekkür ederim” açıklamalarına yer verdi.