Erzurumspor'a Ümraniyespor şoku: 12 maçlık galibiyet serisi sona erdi!

11.03.2026 18:07:00
Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında lider Erzurumspor FK, deplasmanda Ümraniyespor'a 3-1 yenildi. Bu sezon 3. kez mağlup olan Erzurumspor FK'nin 12 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında lider Erzurumspor FK, deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaştı.

Spoint Ümraniye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Ümraniyespor'un gollerini 62 ile 67. dakikalarda Emre Kaplan ve 73. dakikada Benny kaydetti.

Erzurumspor FK'nin tek golü ise 90+1. dakikada Eren Tozlu'dan geldi. 

12 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ BİTTİ

Bu sonuçla birlikte bu sezon 3. kez mağlup olan lider Erzurumspor FK'nin 12 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

63 puanda kalan Erzurumspor FK'nin en yakın takipçisi Esenler Erokspor'un 1 maç eksiğiyle birlikte 62 puanı bulunuyor.

Galibiyetle birlikte puanını 38'e yükselten Ümraniyespor ise 38 puana yükseldi ve 14. sıraya yerleşti.

Ligde bir sonraki hafta Erzurumspor FK, Hatayspor'u konuk edecek. Ümraniyespor ise Sivasspor'a konuk olacak.

