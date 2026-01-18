Cumhuriyet Gazetesi Logo
Erzurumspor, Amedspor'a şans tanımadı!

18.01.2026 16:20:00
Erzurumspor, 1. Lig'in 18. haftasında ağırladığı Amedspor'u 2-0 yenerek zirve iddiasını güçlendirdi. Beşinci basamaktan ikinci sıraya kadar yükselen mavi beyazlılar, liderle arasındaki puan farkını da 3'e düşürdü.

Erzurumspor, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında lider Amedspor'u konuk etti. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan maçtan ev sahibi takım 2-0 galip ayrıldı.

AMEDSPOR 9 KİŞİ KALDI

İlk yarısı golsüz geçilen müsabakada Erzurumspor'un golleri 63. dakikada Eren Tozlu ve 90+5'te Brandon Baiye'den geldi. Konuk ekipte 80. dakikada Kahraman Demirtaş ve 90+1'de Murat Uçar kırmızı kart gördü.

Erzurumspor bu galibiyetle puanını 39'a yükseltti ve Pendikspor ve Esenler Erokspor'u geçerek beşinci basamaktan ikinci sıraya kadar yükseldi. Amedspor ise 42 puanla liderliğini sürdürüyor.

