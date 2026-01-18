Erzurumspor, Amedspor'a şans tanımadı!

Erzurumspor, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında lider Amedspor'u konuk etti. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan maçtan ev sahibi takım 2-0 galip ayrıldı.

AMEDSPOR 9 KİŞİ KALDI

İlk yarısı golsüz geçilen müsabakada Erzurumspor'un golleri 63. dakikada Eren Tozlu ve 90+5'te Brandon Baiye'den geldi. Konuk ekipte 80. dakikada Kahraman Demirtaş ve 90+1'de Murat Uçar kırmızı kart gördü.

Erzurumspor bu galibiyetle puanını 39'a yükseltti ve Pendikspor ve Esenler Erokspor'u geçerek beşinci basamaktan ikinci sıraya kadar yükseldi. Amedspor ise 42 puanla liderliğini sürdürüyor.