Cumhuriyet Gazetesi Logo
Erzurumspor FK'den Serkan Özbalta kararı

Erzurumspor FK'den Serkan Özbalta kararı

23.06.2026 03:31:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Erzurumspor FK'den Serkan Özbalta kararı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor FK, teknik direktör Serkan Özbalta ile sözleşme yenilediğini duyurdu.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Süper Lig'e yükselen Erzurumspor FK, teknik direktör Serkan Özbalta'nın sözleşmesini 1 yıllık uzattı. 

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geride kalan sezonda mavi-beyazlı takımı 1. Lig'den Süper Lig'e taşıyan Serkan Özbalta ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

Kulüp başkanı Ahmet Dal ile bir araya gelen Özbalta, gerçekleştirilen görüşmenin ardından kendisini yeniden mavi-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Açıklamada yeni sezon hazırlıklarının 29 Haziran Pazartesi günü başlanacağı belirtilerek, "Camiamıza büyük gurur yaşatan teknik direktörümüz Serkan Özbalta ile yeni sezonda da yolumuza birlikte devam edecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Rekorlarla taçlanan şampiyonluk sezonunun ardından, 2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonunda hocamız ve ekibine başarılar diliyor, yapılan anlaşmanın kulübümüz, camiamız ve şehrimiz adına hayırlı olmasını temenni ediyoruz" denildi.

İlgili Konular: #serkan özbalta #Sözleşme #Erzurumspor FK

İlgili Haberler

Sergen Yalçın'dan Vincenzo Montella'ya sert eleştiri: 'Hangi başarıyla milli takıma teknik direktör oldu?'
Sergen Yalçın'dan Vincenzo Montella'ya sert eleştiri: 'Hangi başarıyla milli takıma teknik direktör oldu?' Sergen Yalçın, Dünya Kupası'ndan elenen A Milli Takım'ın hocası Vincenzo Montella ile ilgili seert eleştirilerde bulundu. Yalçın, Beşiktaş dönemiyle ilgili de konuştu.
Kolombiya - Demokratik Kongo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Kolombiya - Demokratik Kongo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi? Kolombiya, 2026 Dünya Kupası K Grubu ikinci maçında Demokratik Kongo ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 05:00'te başlayacak.
Fırtına nedeniyle ertelenmişti: Fransa - Irak maçının ikinci yarısı başladı
Fırtına nedeniyle ertelenmişti: Fransa - Irak maçının ikinci yarısı başladı Olumsuz hava koşulları nedeniyle ikinci yarısının başlaması ertelenen Fransa - Irak maçı, yaklaşık 2 saatlik aranın ardından tekrar başladı.