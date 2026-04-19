Cumhuriyet Gazetesi Logo
19.04.2026 18:06:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Süper Lig'e yükselen ilk takım belli oldu! 5 yıllık aranın ardından...

Erzurumspor, TFF 1. Lig'in tamamlanmasına iki hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.

TFF 1. Lig'in 36. haftasında Bodrumspor ile Erzurumspor karşı karşıya geldi. Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Erzurumspor, 4. dakikada Mustafa Fettahoğlu ile öne geçti. Bodrumspor, 55. dakikada Ali Habeşoğlu ile skoru eşitledi.

5 YILLIK ARANIN ARDINDAN...

Erzurumspor, bu sonucun ardından 79 puanla 1. Lig'de şampiyonluğunu ilan etti. Erzurumspor, 5 yılın ardından Süper Lig'e yükseldi.

Son 3 maçından beraberlikle ayrılan Bodrumspor, 63 puanla 5. sırada yer aldı.

Erzurumspor, gelecek hafta Bandırmaspor'u konuk edecek. Bodrumspor ise Amed Sportif deplasmanına gidecek.

İlgili Konular: #süper lig #erzurumspor #bodrumspor

