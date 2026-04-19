Süper Lig'e yükselen ilk takım belli oldu! 5 yıllık aranın ardından...

TFF 1. Lig'in 36. haftasında Bodrumspor ile Erzurumspor karşı karşıya geldi. Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
Erzurumspor, 4. dakikada Mustafa Fettahoğlu ile öne geçti. Bodrumspor, 55. dakikada Ali Habeşoğlu ile skoru eşitledi.
5 YILLIK ARANIN ARDINDAN...
Erzurumspor, bu sonucun ardından 79 puanla 1. Lig'de şampiyonluğunu ilan etti. Erzurumspor, 5 yılın ardından Süper Lig'e yükseldi.
Son 3 maçından beraberlikle ayrılan Bodrumspor, 63 puanla 5. sırada yer aldı.
Erzurumspor, gelecek hafta Bandırmaspor'u konuk edecek. Bodrumspor ise Amed Sportif deplasmanına gidecek.