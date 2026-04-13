Lider Erzurumspor'dan Süper Lig yolunda dev galibiyet!

13.04.2026 19:32:00
Erzurumspor, TFF 1. Lig'in 35. haftasında kendi evinde ağırladığı Boluspor'u 2-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 35. hafta mücadelesinde lider Erzurumspor FK, sahasında Boluspor'u konuk etti. 

Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Erzurumspor'a galibiyeti getiren goller 6. dakikada Gökhan Akkan'ın kendi kalesine attığı gol ve 43. dakikada Eren Tozlu'dan geldi.

5 MAÇLIK SERİ

Teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki Erzurumspor FK, bu sonuçla ligdeki yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.

Öte yandan Erzurumspor FK, Esenler Erokspor'un Sakaryaspor deplasmanında puan kaybetmesi halinde Süper Lig'e yükselmeyi garantileyecek.

Bu galibiyetle puanını 78'e çıkaran Erzurumspor FK, liderliğini sürdürdü. Boluspor ise 42 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Erzurumspor FK, Bodrum FK deplasmanına konuk olacak. Boluspor ise sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak.

İlgili Haberler

İstanbulspor 7 maçlık hasretine son verdi: Sivasspor'un play-off umutları zora girdi!
İstanbulspor 7 maçlık hasretine son verdi: Sivasspor'un play-off umutları zora girdi! İstanbulspor, TFF 1. Lig'in 35. haftasında deplasmanda karşılaştığı Sivasspor'u 3-1 mağlup etti.
Galatasaray'dan deplasman tribünündeki iddialar hakkında açıklama!
Galatasaray'dan deplasman tribünündeki iddialar hakkında açıklama! Galatasaray, 1-1 berabere biten Kocelispor maçındaki deplasman tribününde yaşanan olaylar hakkında bir açıklama yayımladı.
Fenerbahçe Medicana seride öne geçti!
Fenerbahçe Medicana seride öne geçti! Fenerbahçe Medicana, Voleybol Efeler Ligi Play-Off serisi 5-8 etabı ilk maçında karşılaştığı Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.