Erzurumspor ile İstanbulspor yenişemedi!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK ve İstanbulspor hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.07.2024 - 15:24
Erzurumspor ile İstanbulspor yenişemedi!
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Sezon hazırlıklarına Erzurum'da Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam eden iki takım, hazırlık maçında karşılaştı.

Müsabakada Erzurumspor FK'nin gollerini Furkan Özhan ve Yakup Kırtay atarken İstanbulspor da Jackson Kenio ile Emir Kaan Gültekin skoru değiştiren isimler oldu.


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