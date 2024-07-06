İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun cezasına indirim!
İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu'nun 3 ay hak mahrumiyeti cezası 45 güne indirildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun 3 ay hak mahrumiyeti cezasını 45 güne indirdi.
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Sarıalioğlu'nun sosyal medyadaki beyanları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 90 gün hak mahrumiyeti ve 780 bin lira para cezasına yaptığı itirazın incelendiği belirtildi.
Yapılan itiraz neticesinde Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun men cezasının 3 aydan 45 güne, para cezasının da 780 binden 390 bin liraya indirildiği aktarıldı.
Spor Haberleri
- Milli atlet Eda Tuğsuz, Paris 2024'e kota aldı
- Genç milliler, yarı finale yükseldi!
- Wimbledon'da 3 isim adını dördüncü tura yazdırdı!
- İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu'nun cezasına indirim!
- Galatasaray'da Florya için yetki günü
- Haydi Bizim Çocuklar 85 milyon tek yürek!
- Merih'e 2 maç ceza
- Fransa 'devam' Portekiz 'tamam' dedi!
- Gareth Southgate'ten çok konuşulacak açıklama!
- Galatasaray Will Cummings'i transfer etti
En Çok Okunan Haberler
-
- Haluk Levent hastaneye kaldırıldı!
- Sigara ve içkiye zam geldi! İşte yeni fiyatlar...
- Kırgızistan'da darbe girişimi!
- Merih Demiral'ın cezası belli oldu!
- Erdoğan'dan flaş 'Merih Demiral' açıklaması
- 'Çizdiğiniz çerçeveyi paramparça edeceğim'
- Esad'la görüşme nerede olacak?
- Asgari ücrete zam gelecek mi?
- Sadece Tunceli’de yetişiyor: Toplamak yasak!
- Hikmet Karaman'dan Arda Güler iddiası