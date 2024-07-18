TFF seçimlerinin ardından: İstanbulspor'dan flaş paylaşım!

Yayınlanma: 18.07.2024 - 22:07

Güncelleme: 18.07.2024 - 22:07

Türkiye Futbol Federasyonu'nda gerçekleştirilen başkanlık seçimini İbrahim Hacıosmanoğlu kazandı.

TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor, seçimin ardından dikkat çeken paylaşımlara imza attı. Sarı-siyahlı ekip önce, "Türk futbolu artık daha temiz" şeklinde bir paylaşım yaptı.





TÜRK FUTBOLU ARTIK DAHA TEMİZ! pic.twitter.com/wC0ygJjaS1 — İstanbulspor A.Ş. (@istanbulspor) July 18, 2024

Daha sonra kulüp başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun fotoğrafını paylaşan İstanbulspor, "Seninle birlikte birileri var. Büyük Başkan!" ifadelerini kullandı.

SEÇİMDE GÜNDEM OLDU

TFF'deki seçimde İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile başkan adayı Mehmet Büyükekşi arasındaki diyalog dikkat çekmişti.

Ecmel Faik Sarıalioğlu kürsüye geldiği sırada Mehmet Büyükekşi salondan çıkmak için yerinden kalktı. Bunun üzerine Ecmel Faik Sarıalioğlu "Kaçma başkanım, gel buraya" dedi. Mehmet Büyükeşi'nin kendisine "Lavaboya gidiyorum" cevabının ardından Sarıalioğlu "Şimdi mi aklına geldi?" sözlerini kullandı.