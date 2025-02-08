Erzurumspor, Yeni Malayaspor'u 7-0 yendi
Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Erzurumspor deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 7-0 yendi.
Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Hakan Kutlu'nun ekibi Erzurumspor deplasmanda Murat Uçkun'un yönetimindeki Yeni Malatyaspor'u 7-0 yendi.
Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan maçta Erzurumspor'un gollerini 1. dakikada Guram Giorbelidze, 20. dakikada Eren Tozlu, 30, 80 ve 89. dakikalarda Odise Roshi, 49. dakikada Streli Mamba ve 65. dakikada Süleyman Karakaş kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Erzurumspor puanını 40'a yükseltirken, Yeni Malatyaspor, puan silme cezası sebebiyle -21 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Erzurumspor evinde Gençlerbirliği'ni ağırlarken, Yeni Malatyaspor deplasmanda Çorum FK ile karşılaşacak.
Etiketler: #erzurumspor #yeni malatyaspor #Trendyol 1. Lig
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