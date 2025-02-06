Spor yazarları Fenerbahçe - Erzurumspor maçını yorumladı: 'Böyle bir olaya ilk kez şahit oldum'
Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nın ikinci haftasında kendi sahasında ağırladığı Erzurumspor FK'yi 5-0 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı kaleme aldı.
Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda Erzurumspor'u 5-0 mağlup ettiği maçı değerlendirdi.
"KENDİ TAKIMININ EN BÜYÜK RAKİP OLMASI"
Gürcan Bilgiç: "Mourinho 'üçlü'den vazgeçmedi yine. Ne zaman ki oyuna sokacak stoperi kalmadı, dörtlüye dönüp, yine iki gol buldular. Takımı "geliştirmek" için gelen bir ekibin "var olanı" fark etmekten bu kadar uzak kalması, "Ben yaptım" demek adına, kendi takımının en büyük rakibi olması böyle bir şey işte. Ancak sahada "kalite" işi ele alınca, ne Erzurumspor'un mücadelesi, ne de kenar yönetiminin çektiği dizginler durdurabiliyor takımı. Öyle bir kadro yaptılar ki, kendi "yanlışlarını" bile doğruya çeviriyorlar. Mesela Amrabat tel tel dökülüyor, Oğuz Aydın çıkıp ortaya asistlerle bütün yaraları sarıyor. Takım baskıda, Talisca gelip, sihirli sol ayağını devreye sokuyor. Mert Hakan her topa kendini gösteriyor. Ve perde..." (Fotomaç)
"BÖYLE BİR OLAYA İLK KEZ ŞAHİT OLDUM"
İlker Yağcıoğlu: "Cengiz yine beklentilerin altında kalırken maçı ciddiye alan ve iyi oynayan oyunculardan biri de Mert Hakan'dı. Dün gecenin tek sıkıntı veren tarafı 3 stoperin sakatlanması oldu. Böyle bir olaya ilk kez şahit oluyorum. En Nesyri girdikten sonra her zamanki gibi golünü atarak işini yaptı. Sezon başı hakkında 'acaba mı' denilen Faslı yıldız şimdi attığı gollerle cevabı en güzel şekilde veriyor. Fenerbahçe ikide iki yaparak kupada da iddialı olduğunu herkese gösterdi." (Takvim)
"CENGİZ KENDİSİNE SORMALI"
Engin Verel: "Hiç kimse şartlarını kabul etmediği için mecburen Fenerbahçe'de kalan Cengiz Ünder ile ilgili de burada birkaç söz etmek istiyorum. Cengiz, oynadığı takımlarda teknik direktörün kozuyken, Milli Takım'ın değişmeziyken neden buralara kadar gerilediğini kendisine bir sormalı ve yanlışlarını azaltıp, doğrularını pekiştirmeli. Yetenekli çocuk ama bu yeteneğini kullanma konusunda başarılı ve becerili olduğunu söylemek mümkün değil. Henüz yaşı genç, bence gayret gösterip eski parlak günlerini yakalayabilir. Fenerbahçe'nin o mevkide kendisine ihtiyaç duyduğunu da görmeli ve daha çok çalışmalı. Yoksa 'Evliya Çelebi' gibi o takım senin, bu takım benim dolaşıp, yeteneğine ihanet eder." (Akşam)
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