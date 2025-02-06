Spor yazarları Fenerbahçe - Erzurumspor maçını yorumladı: 'Böyle bir olaya ilk kez şahit oldum'

"CENGİZ KENDİSİNE SORMALI"

Engin Verel: "Hiç kimse şartlarını kabul etmediği için mecburen Fenerbahçe'de kalan Cengiz Ünder ile ilgili de burada birkaç söz etmek istiyorum. Cengiz, oynadığı takımlarda teknik direktörün kozuyken, Milli Takım'ın değişmeziyken neden buralara kadar gerilediğini kendisine bir sormalı ve yanlışlarını azaltıp, doğrularını pekiştirmeli. Yetenekli çocuk ama bu yeteneğini kullanma konusunda başarılı ve becerili olduğunu söylemek mümkün değil. Henüz yaşı genç, bence gayret gösterip eski parlak günlerini yakalayabilir. Fenerbahçe'nin o mevkide kendisine ihtiyaç duyduğunu da görmeli ve daha çok çalışmalı. Yoksa 'Evliya Çelebi' gibi o takım senin, bu takım benim dolaşıp, yeteneğine ihanet eder." (Akşam)