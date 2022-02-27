Erzurumsporlu oyuncudan aykırı hareket

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor'un Ankaragücü'nü konuk ettiği karşılaşmada dikkat çeken bir olay yaşandı.

cumhuriyet.com.tr
27 Şubat 2022 Pazar, 18:39
Erzurumsporlu oyuncudan aykırı hareket
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Spor Toto 1. Lig'de Ankaragücü'nü ağırlayan Erzurumspor, maç önü seremonisinde 'Savaşa Hayır' tişörtleri giydi.

Erzurumspor kaptanı Aykut Demir'in ise takıma uymayarak 'Savaşa Hayır' tişörtünü giymediği görüldü.

Aykut Demir'in bu davranışı sosyal medyada tartışma yarattı.

Öte yandan karşılaşma deplasman ekibi Ankaragücü'nün 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanırken takımına galibiyeti getiren golü Yusuf Abdioğlu kaydetti.


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