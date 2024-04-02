Eski Amerikan futbolcusu Vontae Davis evinde ölü bulundu: Soruşturma açıldı!

Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) eski oyuncularından ABD'li Vontae Davis'in hayatını kaybettiği açıklandı.

AA
Yayınlanma: 02.04.2024 - 12:45
Eski Amerikan futbolcusu Vontae Davis evinde ölü bulundu: Soruşturma açıldı!
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Eski Amerikan futbolu oyuncusu Vontae Davis, 35 yaşındaki yaşamını yitirdi.

EVDE ÖLÜ BULUNDU

Kariyerinde Miami Dolphins, Indianapolis Colts ve Buffalo Bills takımlarında forma giyen ve iki kez Pro Bowl oynayan Davis'in, büyükannesinin evinde ölü bulunduğu açıklandı.

Polis raporuna göre Davis'in ölümünde cinayet şüphesinin bulunmadığı ancak soruşturmanın devam ettiği basına yansıdı.


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