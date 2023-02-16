Eski Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu'ya şok suçlama
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona'nın eski başkanı Josep Maria Bartomeu hakkında bir iddia ortaya atıldı. İspanya basınında çıkan habere göre Bartomeu, Katalan kulübün 2003 yılından bu yana 1994-2018 yılları arasında Hakem Teknik Kurulu'nun başkan yardımcısı olarak görev yapan Jose Maria Enriquez Negreira'ya ait olan DASNIL 95 SL adlı şirkete ödeme yaptığını söyledi.
İspanya'nın Barcelona Kulübü'nün, İspanya Futbol Federasyonu'na bağlı Hakem Teknik Kurulu'nda bir dönem başkan yardımcısı olan Jose Maria Enriquez Negreira'nın sahibi olduğu şirkete 2016-2018 yılları arasında 1,4 milyon Euro ödediği belirlendi.
İspanyol basınında yer alan haberlerde, 1994-2018 yılları arasında Hakem Teknik Kurulu'nun başkan yardımcısı olarak görev yapan Jose Maria Enriquez Negreira'ya ait olan DASNIL 95 SL adlı şirketin vergi durumuyla ilgili maliyenin başlattığı bir soruşturmaya savcılığın da dahil olduğu bildirildi. Söz konusu şirketin, 2016-2018 yılları arasında Barcelona Kulübü'nden toplamda 1,4 milyon Euro ödeme aldığı ancak bunu belgeleyemediği iddia edildi.
Catalunya SER radyosuna konuşan ve savcılığa da benzer açıklamaları yaptığını anlatan şirket sahibi Negreira, Barcelona'ya sözlü olarak danışmanlık hizmeti verdiklerini, her zaman tarafsız davrandıklarını ve Katalan kulübünü kayıracak hiçbir bilgi akışı olmadığını söyledi.
Joan Laporta
JOAN LAPORTA İDDİALARI YALANLADI
Aynı radyoya açıklama yapan, 2014-2020 yılları arasında Barcelona Kulüp Başkanı olan Josep Maria Bartomeu da söz konusu şirkete ödemelerin en azından 2003 yılından beri yapıldığını bildiğini ve kulüp harcamalarında kesinti yapılması kararıyla birlikte 2018'de bu ödemelerin sonlandırıldığını ifade etti.
Barcelona Başkanı Joan Laporta ise konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, "Bu haberlerin şimdi çıkması kesinlikle tesadüfi değil" görüşünü savundu.
Laporta, gerekirse kulübün çıkarlarını ve onurunu korumak için yasal girişimde bulunacaklarını kaydetti.
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