Eski Barcelonalı yıldız Xavi'den müthiş rekor!
Xavi'nin takımı Al-Sadd, 34 maçlık yenilmeme serisiyle lig rekoru kırdı.
Katar Ligi ekiplerinden Al-Sadd'ın başında ikinci yılını geçiren İspanyol teknik direktör Xavi, takımıyla birlikte kazanmaya devam ediyor.
Umm Salal karşısında 3-1 galip gelen Al-Sadd, 34 maçlık yenilmeme serisiyle lig rekoru kırdı.
İspanyol teknik adam, Al-Sadd ile 7 kupa kazandı ve bu sezon ligde liderliğini sürdürüyor.
Barcelona'ya dönme arzusunu gizlemeyen 41 yaşındaki Xavi, takımının başında toplam 93 maçta, 63 galibiyet, 14 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı.
SANTI CAZORLA NE DEDİ?
"Al-Sadd'a gelmemde Xavi'nin teknik direktör olması etkiliydi." diyen Santi Cazorla, "Xavi'yi, Barcelona teknik direktörlüğü için tamamen hazır görüyorum. Bu, onun hayali. Kulübü onun gibi tanıyan çok az insan var. Bazen bizimle antrenmanlara katılıyor ve harika işler çıkarıyor. Hala eskisi kadar iyi." ifadelerini kullandı.
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