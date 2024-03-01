Eski Beşiktaşlı derbiyi değerlendirdi: 'Fernando Santos'un en zor sınavı...'

Beşiktaş'ın eski savunma oyuncularından Ali Eren Beşerler, Galatasaray ile 3 Mart Pazar günü oynanacak derbi öncesi açıklamalarda bulundu.

AA
Yayınlanma: 01.03.2024 - 14:16
Eski Beşiktaşlı derbiyi değerlendirdi: 'Fernando Santos'un en zor sınavı...'
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Beşiktaş'ın eski savunma oyuncularından Ali Eren Beşerler, "Geldiğinden bugüne Santos'un en büyük sınavı Galatasaray maçı olacak. Santos'u bu maçta göreceğiz. Bu maçta neler yapıyor, performansını göreceğiz, ona göre yorumlayacağız" diye konuştu.

"İKİ TARAFI DA BÜYÜK ŞEKİLDE ETKİLEYECEKTİR"  

Derbinin iki takım için de zor olacağını kaydeden Ali Eren Beşerler, hakem yönetiminin önemine dikkati çekerek, şunları aktardı:

"Galatasaray şampiyonluk, Beşiktaş da üçüncülük için oynuyor. Son Galatasaray maçı ve ondan önce oynanan Fenerbahçe maçı da dahil olmak üzere, sahalarda futboldan daha çok hakemlerin verdiği kararlar konuşuluyor. Maalesef futbolu konuşamıyoruz. Hafta sonu da herkesin gözü, hakemlerin performansında olacak. Maalesef ülke olarak futboldan çok uzaklaştık. Saha içi kararları sosyal medyada, bütün yorumcularımız, hepimiz konuşuyoruz. Çok sağlıksız kararlar veriliyor. Hafta sonu herhangi bir yanlış karar iki tarafı da büyük şekilde etkileyecektir."

"SEMİH'İ BÜYÜK KULÜPLERDE GÖRMEK İSTİYORUZ"

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy'un performansının Türkiye için yeterli olduğunu ancak Avrupa için kendini geliştirmesi gerektiğini dile getiren Ali Eren, "Kuvvetli, güçlü, top tekniği, becerileri iyi olan, çok özellikli bir oyuncu. Kendisini daha da geliştirmesi lazım. Bugünkü durumu Türkiye için yeterli seviyede ama biz Semih'i Avrupa'da büyük kulüplerde görmek istiyoruz. Daha iyi olmasını istiyoruz. Sadece Semih değil Arda Güler de bizim futbolcumuz. Türkiye'den çıkan futbolcuların Avrupa'da söz sahibi olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Semih'in yanı sıra Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz'ın da önemli bir yetenek olduğuna dikkati çeken Ali Eren, "Semih'i artık herkes biliyor. Arkasında Demir Ege de var. Fakat neden bilmiyorum bir ara şans alırken, şu anda oynatılmıyor. Bu çocuk da iyi bir futbolcu. O da Beşiktaş'ın, milli takımın geleceğinde yer alacak oyunculardan bir tanesi. Oynatılması lazım. Arkada bekleyen gençleri kazanmak lazım. Santos'un bu konuda bir çabasını göremiyoruz. Allah'tan Semih, Santos'tan önce oynamış ki bugün oynuyor. Bugün olsa herhalde Santos, Semih'i de oynatmayacaktı. Gençlere şans verilmesi lazım" değerlendirmesinde bulundu.


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