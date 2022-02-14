Eski Beşiktaşlı Ricardo Quaresma çılgına döndü

Belenenses SAD - Vitoria Sc maçının son anlarında ilginç bir olay yaşandı. Vitoria forması giyen eski Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, rakibini kucağına alarak kenara taşıdı.

cumhuriyet.com.tr
14 Şubat 2022 Pazartesi, 09:33
Eski Beşiktaşlı Ricardo Quaresma çılgına döndü
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Portekiz Süper Ligi'nde oynanan Belenenses ile Vitoria Guimaraes arasında oynanan mücadeleye eski Beşiktaşı futbolcu Ricardo Quaresma'nın hareketi damga vurdu.

Vitoria forması giyen eski Beşiktaşlı oyuncu Ricardo Quaresma rakibinin zaman kaybetmeye çalışmasına sinirlendi ve rakibini kucağına alarak kenara taşıdı. Afonso Sousa'yı kucağına alıp kenara götürmeye çalışan Portekizli oyuncu sarı kartla cezalandırıldı.

Quaresma'nın rakibinin zaman kaybetmemesi için yaptığı bu hareket maçın önüne geçti.



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