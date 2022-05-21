Eski Beşiktaşlı Ricardo Quaresma'dan emeklilik kararı
Bir dönem Süper Lig ekibi Beşiktaş forması da giyen Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, Vitoria Guimaraes'den ayrıldığını ancak emeklilik kararı almadığını açıkladı.
Ricardo Quaresma, formasını giydiği Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes'den ayrıldığını açıkladı.
Kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Quaresma, "1 yıl daha sözleşmem olmasına rağmen mali sorunlar yaşayan kulübüm Vitoria'ya katkı sağlamak için ayrılıyorum. Başkalarına da aynı şeyi yapmaları için ilham vermek ve sadece kendilerine faydası olan sözleşmelerde diretmemelerini umarak bunu yapıyorum" ifadelerini kullandı.
37 yaşında olmasına rağmen emekli olmayacağını söyleyen Ricardo Quaresma'nın yeni takımı ise merak konusu oldu.
Ricardo Quaresma Türkiye'de iki farklı dönem Beşiktaş forması giydikten sonra Kasımpaşa'da boy göstermiş, daha sonra da ülkesine dönerek Vitoria Guimaraes'de top koşturmuştu.
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