Kadro dışı kalmışlardı: Beşiktaş'ta 4 isimle ayrılık kapıda!

Yayınlanma: 01.01.2024 - 16:29

Güncelleme: 01.01.2024 - 16:29

Beşiktaş, kadro dışı kalan oyuncular ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Sözleşmesi feshedilen Eric Bailly, Villarreal ile anlaştı.

NTV Spor'da yer alan habere göre, Siyah-beyazlılardan ayrılan ikinci isim Vincent Aboubakar olabilir. Gremio, Kamerunlu oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Beşiktaş ile görüşmelere başlayan Brezilya ekibi anlaşma zemini arıyor.

TRABZONSPOR'DA HEDEF ROSIER

Trabzonspor’un hedefinde ise Valentin Rosier var. Beşiktaş’ın kadro dışı bıraktığı sağ beki Transfer listesine alan bordo-mavli ekip, henüz resmi temaslara başlamadı.

Rachid Ghezzal’ın durumu ise daha farklı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek Cezayirli oyuncu, bu sezon 20 maçta forma giyerse 1 yıllık opsiyonu devreye girecek.

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Ghezzal bu sezon 12 maçta görev aldı. Opsiyonu kullanmak istemeyen siyah beyazlılar, Cezayirli oyuncuya gelen teklifleri değerlendirecek.

Kadro dışı bırakılan Jean Onana için ise henüz teklif gelmedi. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, Kamerun’un Afrika Kupası kadrosuna da alınmadı.