Bir İspanyol, bir Türk... Beşiktaş iki bölge için harekete geçti!
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın, İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Sevilla forması giyen İspanyol futbolcu Oliver Torres ile ilgilendiği aktarıldı. Öte yandan siyah-beyazlı takımın eski Galatasaraylı Koray Günter için de girişimlere başladığı ileri sürüldü.
Beşiktaş’ta devre arası için transfer çalışmaları sürüyor.
Orta sahada Alex Oxlade-Chamberlain’in sakatlığı sonrasında o bölgeye takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, gözünü İspanya’ya çevirdi.
Oliver Torres
NTV Spor'un haberine göre; İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla forması giyen Oliver Torres’i kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, bu transfer için yoğun çalışma içerisinde. Sözleşmesi 2024 yazında sona erecek 29 yaşındaki orta saha için Beşiktaş’ta transferin tamamlanması için yeni teknik direktörün de onayı beklenilecek.
ESKİ GALATASARAYLI, BEŞİKTAŞ'IN RADARINDA
Öte yandan savunmaya da hamle yapmak isteyen siyah-beyazlıların, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Koray Günter'le ilgilendiği aktarıldı.
Koray Günter
Bu sezon İtalya ekibi Hellas Verona'da forma şansı bulamayan 29 yaşındaki stoperin, devre arasında takımdan ayrılmak istediği ve Beşiktaş ile görüştüğü ifade edildi.
2025 yılına kadar sözleşmesi devam eden oyuncu için Beşiktaş'ın devre arasında girişmelere başlayacağı kaydedildi.
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