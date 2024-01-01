Bir İspanyol, bir Türk... Beşiktaş iki bölge için harekete geçti!

Yayınlanma: 01.01.2024 - 19:03

Güncelleme: 01.01.2024 - 19:03

Beşiktaş’ta devre arası için transfer çalışmaları sürüyor.

Orta sahada Alex Oxlade-Chamberlain’in sakatlığı sonrasında o bölgeye takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, gözünü İspanya’ya çevirdi.

Oliver Torres

NTV Spor'un haberine göre; İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla forması giyen Oliver Torres’i kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, bu transfer için yoğun çalışma içerisinde. Sözleşmesi 2024 yazında sona erecek 29 yaşındaki orta saha için Beşiktaş’ta transferin tamamlanması için yeni teknik direktörün de onayı beklenilecek.

ESKİ GALATASARAYLI, BEŞİKTAŞ'IN RADARINDA

Öte yandan savunmaya da hamle yapmak isteyen siyah-beyazlıların, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Koray Günter'le ilgilendiği aktarıldı.

Koray Günter

Bu sezon İtalya ekibi Hellas Verona'da forma şansı bulamayan 29 yaşındaki stoperin, devre arasında takımdan ayrılmak istediği ve Beşiktaş ile görüştüğü ifade edildi.

2025 yılına kadar sözleşmesi devam eden oyuncu için Beşiktaş'ın devre arasında girişmelere başlayacağı kaydedildi.