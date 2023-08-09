Eski Beşiktaşlı Wout Weghorts'un yeni takımı belli oldu!

Yayınlanma: 09.08.2023 - 11:43

Güncelleme: 09.08.2023 - 11:43

Geçen sezon Beşiktaş forması giyen ve devre arasında Manchester United'a transfer olan Wout Weghorts'un yeni takımı belli oldu.

Hollandalı golcü Weghorts'un, yeniden Almanya'ya dönerek Hoffenheim'a kiralık olarak transfer olduğu açıklandı.

31 MAÇTA 5 GOLLÜK KATKI

Weghorst, 2018-2022 yılları arasında Bundesliga'da Wolfsburg forması giymişti.

Geçtiğimiz sezon Manchester United ile 31 resmi maça çıkan Wout Weghorts bu karşılaşmalarda 2 gol, 3 asistlik katkı sağladı.