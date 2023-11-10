Eski Beşiktaşlıdan Burak Yılmaz'a destek!

Yayınlanma: 10.11.2023 - 17:19

Güncelleme: 10.11.2023 - 17:19

Beşiktaş'ın eski oyuncusu Ryan Babel, Burak Yılmaz'a destek paylaşımı yaptı.

Ryan Babel yaptığı paylaşımda, "Yeni nesil teknik direktörler futbolu olumlu yönde değiştirecek. Burak Yılmaz daha güçlü ve daha akıllı dönecek inşallah" ifadelerini kullandı.

Ryan Babel

Hollandalı futbolcunun paylaşımı şu şekilde: