Son Dakika: Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay dönemi

Yayınlanma: 10.11.2023 - 17:00

Güncelleme: 10.11.2023 - 17:11

Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Rıza Çalımbay ile anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Rıza Çalımbay ile anlaşmaya varılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Rıza Çalımbay

Kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş'ta teknik direktör olarak ikinci kez görev alacak 60 yaşındaki Rıza Çalımbay'a başarı dileğinde bulunuldu.

Deneyimli teknik direktör için cumartesi günü saat 12.00'de BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleneceği kaydedildi.

6 MAÇTA 2 GALİBİYET

Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevini üstlenen Burak Yılmaz istifa etmişti.

Burak Yılmaz, teknik direktör sıfatıyla Beşiktaş'ın başında çıktığı 6 maçta 2 galibiyet 4 mağlubiyet elde etmişti.