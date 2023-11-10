Son Dakika: Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay dönemi
Son dakika haberi... Süper Lig ekibi Beşiktaş, teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay'ın getirildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) duyurdu.
Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Rıza Çalımbay ile anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Rıza Çalımbay ile anlaşmaya varılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Rıza Çalımbay
Kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş'ta teknik direktör olarak ikinci kez görev alacak 60 yaşındaki Rıza Çalımbay'a başarı dileğinde bulunuldu.
Deneyimli teknik direktör için cumartesi günü saat 12.00'de BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleneceği kaydedildi.
6 MAÇTA 2 GALİBİYET
Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevini üstlenen Burak Yılmaz istifa etmişti.
Burak Yılmaz, teknik direktör sıfatıyla Beşiktaş'ın başında çıktığı 6 maçta 2 galibiyet 4 mağlubiyet elde etmişti.
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