Spor yazarları Lugano - Beşiktaş maçını yorumladı: 'Gençlere helal olsun'

Yayınlanma: 15.12.2023 - 09:26

Güncelleme: 15.12.2023 - 09:26

Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Lugano'yu 2-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne galibiyet ile veda etti. Spor yazarları mücadeleyi değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Uğur Meleke: "Beşiktaş’ın yaşadığı bu kadro krizinin gençler için bir fırsat olduğunu unutmamak gerek tabii ki. Bu maçta Emrecan’ın ilk 11’de başlaması önemli. Ben en başta Semih Kılıçsoy, sonra da Emirhan Delibaş’ın bu kriz sezonunda kendilerini göstereceklerine inanıyorum kesinlikle." (Hürriyet)

"GENÇLERE HELAL OLSUN"

Bilal Meşe: "Rıza Çalımbay sakatlanan Cenk Tosun’un yerine Semih’i ikinci yarıda sahaya sürdü. Muleka’yı da oyundan alan tecrübeli hoca, elinin altında ne kadar genç varsa, şans verdi. Valla hocam, bu gençlerde ışık var, en azından koşuyorlar, mücadele ediyorlar, vazgeçme onlardan, devam. Evet Kartal, Konferans Ligi’ne vedasını üç puanla taçlandırırken, ülkemizin puanına büyük katkı yaptı, canınız sağolsun, gençlere de helal olsun." (Milliyet)

Fatih Doğan: "Beşiktaş, İsviçre'ye giderken görüntüsü şu şekildeydi: UEFA Konferans Ligi'ne havlu atmış, 5 futbolcusunu kadro dışı bırakmış, 9 futbolcusu sakat, hocası tartışılmaya başlanmış bir takım… Bu maçta iki olumlu fotoğraf vardı. Birincisi; saha sonuçlarından bağımsız takımını maç boyunca destekleyen muhteşem bir taraftar. İkincisi; sahada yüreğini ortaya koyan genç futbolcular. Sahada her türlü olumsuzluğa rağmen karakter koyup mücadele eden oyuncular. Kalede Ersin, sol bekte Çalımbay tarafından 11'de görev verdiği Emrecan Terzi, ikinci yarı oyuna giren Semih Kılıçsoy, Mustafa, Demir Ege, Emirhan Delibaş hem yeteneklerini hem de yüreklerini sahaya koydular. Bizce yapılan bu kadro dışı hamlesindeki mesaj alınmıştır. Etkileri de bu maçta görülmüştür. Mesaj şu; kimsenin yeri doldurulmaz değildir. Oynamak isteyen giydiği forma için hakkıyla mücadele etmek zorundadır." (Sabah)

"BENİ 1979'A GÖTÜRDÜ"

Turgay Demir: "Ahmet Nur Çebi döneminde Beşiktaş'ta işler sarpa sarmış vesselam. Şimdi yeni bir dönem var, kadro dışı olayları takımı nasıl etkileyecek, ara transfer döneminde ne kadar yara sarılacak vs bunlar önemli tabii. Öte yandan hem on bir başlayan, hem de sonradan oyuna giren tüm gençlerin gayreti, heyecanları beni 1979 öz kaynak devrimi yıllarına götürdü. Rızalar, Ziyalar, Süleymanlar, Fikretler hep o devrimin ürünleriydi. Emrecanlar'ın Uzunhan'ı da, Terzi olanı da yetenekli çocuklar. Semih Kılıçsoy ayrı bir hikaye; güçlü, inatçı, adam eksiltiyor… Tek eksiği son vuruştaki tercihleri. Zamanla çok daha iyi olacaktır. Demir Ege Tıknaz, Emirhan Delibaş, Mustafa Hekimoğlu gibi gençleri izlemek de keyifliydi." (Fotomaç)

Oktay Derelioğlu: "Derbi mağlubiyeti sonrası 5 oyuncunun kadro dışı bırakılması, diğer futbolcuları kendine getirmiş. Beşiktaş özellikle ilk 45 dakikada özlenilen futbolu ortaya koydu. Beşiktaş'ın devre arasına kadar ligde alabileceği en yüksek puanı alarak devam etmesi gerekiyor. Yapılacak takviyelerin takıma sınıf atlatacak isimler olması lazım. Devre arasında transfer yapmak çok zordur. Maliyetli ve zahmetlidir. Ancak çok iyi araştırmak ve nokta atışı yapmak zaruri. Bu dakikadan itibaren takımda kalmayı gerçekten hak eden isimlere şans verilmesi gerekiyor. Bence kadro dışı kalan isimlerin satış listesine konması lazım. Bu isimlerin Beşiktaş'a katkı vereceğine pek inanmıyorum." (Takvim)