Eski Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal: 'Ferdi'yi istedik, Ali Koç vermedi'
Geçen sezon Süper Lig'e veda eden Çaykur Rizespor'un Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'nun transfer etmek istediği ortaya çıktı. Karadeniz ekibinin eski sportif direktörü Yılmaz Bal, transfer teklifinin ayrıntılarını anlattı.
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın son dönemlerdeki en büyük kazanımlarından biri olan Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'deki performansıyla da adından sıkça söz ettirdi.
Ferdi Kadıoğlu'nun Çaykur Rizespor'a transferinin bizzat Ali Koç tarafından onaylanmadığı ortaya çıktı. Çaykur Rizespor'un eski sportif direktörü Yılmaz Bal, konuyla ilgili olarak Sporx'e yaptığı açıklamada bu konuya değindi.
"ALİ BEY, OYUNCULARDAN BEKLENTİLERİNİ BİZE ANLATMIŞTI"
Yılmaz Bal, "Biz, Vedat Muriç'in transferi için dönemin sportif direktörü Damien Comolli ve Ali Koç Başkan ile görüşmüştük. O dönem takas formülü masadaydı. Biz, Rizespor olarak Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu, Muhammed Gümüşkaya ve Yasir Subaşı'yı istemiştik. O dönem sayın Ali Koç, 'Bu oyuncular bizim geleceğimiz. Kendilerinden ilerleyen dönemlerde çok şey bekliyoruz. Bu oyuncuları veremeyiz' dedi. Sonra önümüze başka bir liste sunuldu ve o listeden diğer oyunculara baktık, seçimler yaptık. Muriç transferinin uzamasının sebebi de oydu" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Galatasaray ile Fenerbahçe, Çaykur Rizespor forması giyen Vedat Muriç transferini bitirmek için harekete geçmişti. O dönem Rizespor, Galatasaray ve Fenerbahçe ile görüşmüş, Kosovalı golcü sarı-lacivertlilere transfer olmuştu. Fenerbahçe, Rizespor'a Muriç transferi için 3.7 milyon Euro bonservis bedeli dışında Oğuz Kağan Güçtekin (kiralık), Burak Albayrak (bonservis), Tarık Çetin (bonservis), Mahsun Çapkan (bonservis), Barış Alıcı (kiralık) gibi isimleri göndermişti. Rizespor, Muriç'in bir sonraki satışından (Fenerbahçe'den Lazio'ya transferi) yüzde 15 pay da almıştı.
Video Haberler
- Tehlike saçan sürücü böyle görüntülendi
- 15 yaşındaki gencin isyanı: Bu ülkeyi biz değiştireceğiz
- O anlar saniye saniye kamerada
- Tekirdağ'da seyir halindeki otomobil yandı
- Alkol alıp evde ateş etti
- Yaya geçidinde otomobil çarpan Damla Nur öldü
- Adana'da hareketli dakikalar
- Geceyi aydınlatan dolunay görsel şölen sundu
- Sokakta tartıştığı kuzenini tüfekle öldürdü
- Küçükçekmece'de sürücülerin yol verme kavgası
En Çok Okunan Haberler
-
- Motorine büyük zam!
- Türkiye'den yeni Navtex duyurusu
- AKP Genel Merkezi'nde 'ahlaksız teklif'
- Asgari ücrete zam açıklaması
- İstanbul için üç isim öne çıktı
- Fed faiz kararını açıkladı
- 'A Haber’i izlemek için sabırsızlanıyoruz'
- Cengiz İnşaat'ta çalışan kamyoncular kontak kapattı
- Dikkat çeken çıkış: 'İptal edilir'
- AKP Genel Merkezi’ndeki ahlaksız teklif