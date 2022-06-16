Eski Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal: 'Ferdi'yi istedik, Ali Koç vermedi'

16 Haziran 2022 Perşembe, 13:16

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın son dönemlerdeki en büyük kazanımlarından biri olan Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'deki performansıyla da adından sıkça söz ettirdi.

Ferdi Kadıoğlu'nun Çaykur Rizespor'a transferinin bizzat Ali Koç tarafından onaylanmadığı ortaya çıktı. Çaykur Rizespor'un eski sportif direktörü Yılmaz Bal, konuyla ilgili olarak Sporx'e yaptığı açıklamada bu konuya değindi.

"ALİ BEY, OYUNCULARDAN BEKLENTİLERİNİ BİZE ANLATMIŞTI"

Yılmaz Bal, "Biz, Vedat Muriç'in transferi için dönemin sportif direktörü Damien Comolli ve Ali Koç Başkan ile görüşmüştük. O dönem takas formülü masadaydı. Biz, Rizespor olarak Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu, Muhammed Gümüşkaya ve Yasir Subaşı'yı istemiştik. O dönem sayın Ali Koç, 'Bu oyuncular bizim geleceğimiz. Kendilerinden ilerleyen dönemlerde çok şey bekliyoruz. Bu oyuncuları veremeyiz' dedi. Sonra önümüze başka bir liste sunuldu ve o listeden diğer oyunculara baktık, seçimler yaptık. Muriç transferinin uzamasının sebebi de oydu" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray ile Fenerbahçe, Çaykur Rizespor forması giyen Vedat Muriç transferini bitirmek için harekete geçmişti. O dönem Rizespor, Galatasaray ve Fenerbahçe ile görüşmüş, Kosovalı golcü sarı-lacivertlilere transfer olmuştu. Fenerbahçe, Rizespor'a Muriç transferi için 3.7 milyon Euro bonservis bedeli dışında Oğuz Kağan Güçtekin (kiralık), Burak Albayrak (bonservis), Tarık Çetin (bonservis), Mahsun Çapkan (bonservis), Barış Alıcı (kiralık) gibi isimleri göndermişti. Rizespor, Muriç'in bir sonraki satışından (Fenerbahçe'den Lazio'ya transferi) yüzde 15 pay da almıştı.