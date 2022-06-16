Fenerbahçe'nin istediği Henrique sakatlandı

16 Haziran 2022 Perşembe, 09:40

Fenerbahçe'ye transferinin an meselesi olduğu yönünde iddialar bulunan Bruno Henrique sakatlandı.

NTV Spor'un haberine göre, Henrique, Brezilya Serie A'da Flamengo'nun sahasında Cuiaba'yı konuk ettiği maça ilk 11'de başladı. Karşılaşmanın 22. dakikasında rakibi ile girdiği ikili mücadelede dizinden sakatlanan Bruno Henrique, yerini Vitinho'ya bıraktı.

Kulüp, Twitter'dan yaptığı açıklamada ise dizinden sakatlanan Bruno Henrique'nin son durumunun yapılan kontrollerden sonra netlik kazanacağını belirtti.