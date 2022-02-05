Eski F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 3 Temmuz sürecine dair hukuk hareketi başlatıyor

05 Şubat 2022 Cumartesi, 03:27

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 3 Temmuz sürecine dair önemli açıklamalar yaptı.

Yıldırım, “İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin hakkımızda verdiği beraat kararlarının Yargıtay tarafından onanmasıyla 10 yıldır devam eden süreç lehimize sona erdi. Bu dava, Cumhurbaşkanlığı sitesinde yer aldığı şekliyle 15 Temmuz darbe girişimine giden yolda FETÖ Terör Örgütü’nün kilometre taşlarındandır. Tüm süreç boyunca, şahsımı ve arkadaşlarımı itibarsızlaştırma amacıyla yapılmış tüm haksız uygulamalarla ilgili, sürecin bir parçası olan ve görevini kötüye kullanan herkes hakkında davaları açıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘ŞİKÂYETÇİ OLACAĞIZ’

Aziz Yıldırım, “Daha önce yapmış olduğumuz kumpas suç duyurusu kapsamında haklarında yasal işlem yapılmayan, 3 Temmuz sürecine iştirak etmiş gazeteci, spor yazarı, televizyon yorumcusu, TFF yöneticisi ve çalışanları, İlhan Helvacı, Lutfi Arıboğan, Ebru Köksal, Yunus Egemenoğlu ile UEFA müfettişi Pierre Cornu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma yapılması için yeniden şikâyet dilekçesi vereceğiz. Hâkim ve savcıların 3 Temmuz sürecindeki yargılama faaliyetlerinden dolayı (özellikle yasa dışı dinleme sebebi ile) tazminat davaları açacağız. Haksız koruma tedbirleri (gözaltına alma ve tutuklama) ile alakalı tazminat davaları açacağız. Şahsım, İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu buradan çıkacak tazminatları kuruşuna dokunmadan Fenerbahçe Eğitim Kurumları’na ve Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacağız” diye konuştu.

‘CAS DAVASININ ÇEKİLMESİ NEDEN TALEP EDİLDİ?’

Yıldırım, “3 Temmuz davası, benim, arkadaşlarımın ve ailelerinin çok ağır maddi ve manevi bedeller ödediği bir davadır. Bizler, bu davanın hangi noktasında olmamız gerekiyorsak en başından beri o noktadayız. Dönem içerisinde UEFA yönetiminde bulunan Sayın Şenes Erzik ve dönemin TFF Başkanı Sayın Mehmet Ali Aydınlar’a da sormak isterim, CAS davasının geri çekilmesi neden talep edildi? Davanın geri çekilme nedeni olarak gösterilen ülke menfaati neydi ve bu menfaat elde edilebildi mi? O süreçte neler yaşandı?” ifadelerini kullandı.

‘CİNAYET GİRİŞİMİ’



l Eski başkan Yıldırım, “4 Nisan 2015’te Sürmene’de takım otobüsümüze yapılan silahlı saldırının faillerinin bulunması gerekiyor. Şampiyonluğumuza mal olan saldırının faillerinin, onları kullananların bulunup, söz konusu saldırının bütün boyutlarıyla aydınlatılması kamuoyu vicdanın rahatlaması için elzemdir. İçişleri Bakanlığımız başta olmak üzere, konuyla ilgili devlet birimlerine çağrımız, bu cinayet girişiminin faili meçhul kalmaması adına gerekli çalışmaların titizlikle yürütülmesi ve konunun tüm yönleriyle aydınlığa kavuşturulmasıdır” dedi.

‘ÇOK ÖNEMLİ BİR DELİL’

Aziz Yıldırım, “3 Temmuz soruşturmasını yürüten firari Mehmet Berk, ifade esnasında, Bursaspor şampiyon olmasa Fenerbahçe Kulübü’ne operasyonun 2009 yılında yapılacağını söylemişti. Savcının bu söylemini kamuoyu ile paylaştım. Hukuk ekibimiz hâkim ve savcılar hakkında açılacak davalara çalışırken çok önemli bir delile ulaştı. Bu delil UYAP sisteminden elde edildi. Başka delillere de ulaşıldı, sadece birini paylaşacağım. 3 Temmuz yargılamasını yapan, kapatılan İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nin UYAP formatında yazılı olan gerekçeli kararı word formatına dönüştürüldüğünde, belgenin hazırlanma bilgileri çıkmakta. Buna göre gerekçeli kararın oluşturma tarihi 16.06.2009’dur. Son değişiklik tarihi 10.08.2012, son yazdırma tarihi 10.08.2012’dir. Bizimkine benzer bir inceleme, Adalet Bakanlığı tarafından yapıldığında elde ettiğimizden daha kapsamlı, aydınlatıcı delillere kolaylıkla ulaşılabilmesi mümkündür” dedi.

