Fenerbahçe'de hedef 7. Türkiye Kupası!
Fenerbahçe, Türkiye Kupası finalinde pazar günü Başakşehir ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekip, tarihindeki 7. Türkiye Kupası'nı elde etmek için mücadele edecek.
Ziraat Türkiye Kupası finalinde pazar günü Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Fenerbahçe, kupayı 7. kez müzesine götürmeye çalışacak.
Daha önce bu organizasyonda 6 kez mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler, 4 senenin ardından yeniden final heyecanı yaşayacak.
Son finaline 2017-2018 sezonunda çıkan Fenerbahçe, Akhisarspor'a mağlup olarak kupa sevincinden uzak kalmıştı. Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda 18'inci finaline çıkacak.
Son 19 sezonda 9. kez final heyecanı yaşayacak sarı-lacivertliler, bu süreçte sadece 2 kez kupaya uzandı. Fenerbahçe, söz konusu toplam 17 finalde ise sadece 6 kez kupa alabildi.
2'ŞER KEZ ÜST ÜSTE FİNAL OYNADI
Fenerbahçe, 2'şer defa üst üste 2 sezon final oynama başarısı gösterdi.
Söz konusu durumu ilk defa 2004-2005 ve 2005-2006 sezonlarında yaşayan sarı-lacivertliler, ilkinde Galatasaray'a 5-1, ikincisinde ise Beşiktaş'a 3-2 yenilerek kupaya uzanamadı.
Fenerbahçe, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında da finale kaldı. Sarı-lacivertliler, ilkinde Bursaspor'u 4-0 mağlup ederken, ikincisinde Trabzonspor'u 1-0 ile geçti ve 2 kez üst üste kupa sevinci yaşadı.
FENERBAHÇE'NİN KUPALARI
Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmayı başardığı sezonlar şöyle:
Sezon - Takımlar - Sonuç
2012-2013 Fenerbahçe-Trabzonspor 1-0
2011-2012 Fenerbahçe-Bursaspor 4-0
1982-1983 Fenerbahçe-Mersin İdman Yurdu 2-1, 2-0
1978-1979 Fenerbahçe-Altay 1-2, 2-0
1973-1974 Fenerbahçe-Bursaspor 0-1, 3-0
1967-1968 Fenerbahçe-Altay 2-0, 0-1
FENERBAHÇE'NİN FİNALLERİ
Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynadığı 17 sezon şunlar:
Sezon - Takımlar - Sonuç
2017-2018 Akhisarspor-Fenerbahçe 3-2
2015-2016 Galatasaray-Fenerbahçe 1-0
2012-2013 Fenerbahçe-Trabzonspor 1-0
2011-2012 Fenerbahçe-Bursaspor 4-0
2009-2010 Trabzonspor-Fenerbahçe 3-1
2008-2009 Beşiktaş-Fenerbahçe 4-2
2005-2006 Beşiktaş-Fenerbahçe 3-2
2004-2005 Galatasaray-Fenerbahçe 5-1
2000-2001 Gençlerbirliği-Fenerbahçe 1-1 (6-3 Pen.)
1995-1996 Galatasaray-Fenerbahçe 1-0, 1-1
1988-1989 Beşiktaş-Fenerbahçe 1-0, 2-1
1982-1983 Fenerbahçe-Mersin İdman Yurdu 2-1, 2-0
1978-1979 Fenerbahçe-Altay 1-2, 2-0
1973-1974 Fenerbahçe-Bursaspor 0-1, 3-0
1967-1968 Fenerbahçe-Altay 2-0, 0-1
1964-1965 Galatasaray-Fenerbahçe 0-0, 1-0
1962-1963 Galatasaray-Fenerbahçe 2-1, 2-1
En Çok Okunan Haberler
-
- 85 milyonun e-Devlet verileri çalındı!
- Final öncesi dünya yıldızlarını bir araya getirecek!
- Cumhuriyet'ten zorunlu açıklama
- PSG, Mauro Icardi'nin bonservis ücretini belirledi
- Müjdat Gezen Tiyatrosu kapanıyor...
- Merkez'in yeni başkanı Erkan hakkında skandal iddia!
- Suat Kılıç AKP'den istifa etti
- Reuters Mehmet Şimşek'in ilk hamlesini duyurdu
- Emniyet müdürü gece kulübü mü satın aldı?
- Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu