Fenerbahçe'de hedef 7. Türkiye Kupası!

Yayınlanma: 10.06.2023 - 11:35

Güncelleme: 10.06.2023 - 11:35

Ziraat Türkiye Kupası finalinde pazar günü Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Fenerbahçe, kupayı 7. kez müzesine götürmeye çalışacak.

Daha önce bu organizasyonda 6 kez mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler, 4 senenin ardından yeniden final heyecanı yaşayacak.

Son finaline 2017-2018 sezonunda çıkan Fenerbahçe, Akhisarspor'a mağlup olarak kupa sevincinden uzak kalmıştı. Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda 18'inci finaline çıkacak.

Son 19 sezonda 9. kez final heyecanı yaşayacak sarı-lacivertliler, bu süreçte sadece 2 kez kupaya uzandı. Fenerbahçe, söz konusu toplam 17 finalde ise sadece 6 kez kupa alabildi.

2'ŞER KEZ ÜST ÜSTE FİNAL OYNADI

Fenerbahçe, 2'şer defa üst üste 2 sezon final oynama başarısı gösterdi.

Söz konusu durumu ilk defa 2004-2005 ve 2005-2006 sezonlarında yaşayan sarı-lacivertliler, ilkinde Galatasaray'a 5-1, ikincisinde ise Beşiktaş'a 3-2 yenilerek kupaya uzanamadı.

Fenerbahçe, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında da finale kaldı. Sarı-lacivertliler, ilkinde Bursaspor'u 4-0 mağlup ederken, ikincisinde Trabzonspor'u 1-0 ile geçti ve 2 kez üst üste kupa sevinci yaşadı.

FENERBAHÇE'NİN KUPALARI

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmayı başardığı sezonlar şöyle:

Sezon - Takımlar - Sonuç

2012-2013 Fenerbahçe-Trabzonspor 1-0

2011-2012 Fenerbahçe-Bursaspor 4-0

1982-1983 Fenerbahçe-Mersin İdman Yurdu 2-1, 2-0

1978-1979 Fenerbahçe-Altay 1-2, 2-0

1973-1974 Fenerbahçe-Bursaspor 0-1, 3-0

1967-1968 Fenerbahçe-Altay 2-0, 0-1

FENERBAHÇE'NİN FİNALLERİ

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynadığı 17 sezon şunlar:

Sezon - Takımlar - Sonuç

2017-2018 Akhisarspor-Fenerbahçe 3-2

2015-2016 Galatasaray-Fenerbahçe 1-0

2012-2013 Fenerbahçe-Trabzonspor 1-0

2011-2012 Fenerbahçe-Bursaspor 4-0

2009-2010 Trabzonspor-Fenerbahçe 3-1

2008-2009 Beşiktaş-Fenerbahçe 4-2

2005-2006 Beşiktaş-Fenerbahçe 3-2

2004-2005 Galatasaray-Fenerbahçe 5-1

2000-2001 Gençlerbirliği-Fenerbahçe 1-1 (6-3 Pen.)

1995-1996 Galatasaray-Fenerbahçe 1-0, 1-1

1988-1989 Beşiktaş-Fenerbahçe 1-0, 2-1

1982-1983 Fenerbahçe-Mersin İdman Yurdu 2-1, 2-0

1978-1979 Fenerbahçe-Altay 1-2, 2-0

1973-1974 Fenerbahçe-Bursaspor 0-1, 3-0

1967-1968 Fenerbahçe-Altay 2-0, 0-1

1964-1965 Galatasaray-Fenerbahçe 0-0, 1-0

1962-1963 Galatasaray-Fenerbahçe 2-1, 2-1