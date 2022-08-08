Eski Fenerbahçeli Alex de Souza'dan Arda Güler paylaşımı!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de 10 numaralı formanın sahibi genç futbolcu Arda Güler oldu. Fenerbahçe'de yıllarca 10 numarayı taşıyan Brezilyalı yıldız Alex de Souza, Arda Güler'e başarılar diledi.
Fenerbahçe'de, 10 numaralı formayı 17 yaşındaki başarılı genç futbolcu Arda Güler'in giyeceğini açıklandı.
Arda Güler’e 10 numaralı forma, Başkan Ali Y. Koç ile Teknik Direktör Jorge Jesus tarafından takdim edildi.
Sarı-lacivertli kulüpte uzun yıllar 10 numaralı formayı terleten Brezilyalı yıldız Alex de Souza, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Arda'ya başarılar diledi.
Alex de Souza'nın paylaşımı şu şekilde:
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