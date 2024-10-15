Eski Fenerbahçeli Daniel Güiza emekliliği düşünmüyor: 'Futbola olan sevgimi kaybetmedim'
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen İspanyol futbolcu Daniel Güiza, yakın zamanda emekli olmayı düşünmediğini açıkladı.
İspanya'da amatör lig takımlarından UD Rotena'da forma giyen Daniel Güiza, 44 yaşında olmasına rağmen birkaç yıl daha futbola devam etmek istediğini söyledi.
"FUTBOLDAN KEYİF ALIYORUM"
Şimdilik emekliliği düşünmediğini söyleyen İspanyol futbolcu, "Futboldan keyif alıyorum, henüz futbola olan sevgimi kaybetmedim. 44 yaşındayım ve birkaç yıl daha oynamak istiyorum" ifadelerini kullandı.
2008-2011 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen Güiza, sarı-lacivertli formayla çıktığı 98 maçta 35 gol attı ve 20 asist yaptı.
Etiketler: #Daniel Güiza #fenerbahçe #UD Rotena #emeklilik
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