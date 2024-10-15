Hilmi Türkay
Her branşta Fenerbahçe
Ne yazayım diye düşündüm. Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 10- 13 Ekim arasında branşlarda gösterdiği başarılar dikkatimi çekti, görmezden gelemedim. Ülkemizde böylesi başarılar başka kulüplerde yok. Yurt dışında var mı sanmıyorum. Olsa da bir elin parmaklarını geçmez. Voleybol kadın / F.Bahçe Medicana: 3 - Nilüfer Bld.: 0, Voleybol erkek / F.Bahçe Medicana: 3 - Cizre Bld.: 0, Basketbol kadın / F.Bahçe Opet: 82 - G.Saray: 73, Basketbol erkek / Yalova: 90 - F.Bahçe Beko: 97, Euroleague: Anadolu Efes: 78 - F.Bahçe Beko: 83, Futbol kadın / F.Bahçe Petrol Ofisi: 2 - G.Saray: 0. Şapka çıkartılır mı? Tartışmasız çıkartılır. Bravo hepinize.
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