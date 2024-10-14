Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun ekibine İtalya'dan takviye!

Son olarak Roma'da görev yapan İtalyan antrenör Roberto Merella'nın, Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun teknik heyetine dahil edildiği kaydedildi.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun ekibine İtalya'dan takviye!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.10.2024 - 20:44

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun teknik heyetine İtalya'dan takviye geldi.

İtalyan antrenör Roberto Merella'nın, Fenerbahçe'de Mourinho'nun ekibine dahil edildiği aktarıldı.

Roberto Merella, son olarak İtalyan ekibi Roma'da görev yapmıştı.


Etiketler: #Roberto Merella #fenerbahçe #jose mourinho

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