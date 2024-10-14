Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun ekibine İtalya'dan takviye!
Son olarak Roma'da görev yapan İtalyan antrenör Roberto Merella'nın, Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun teknik heyetine dahil edildiği kaydedildi.
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun teknik heyetine İtalya'dan takviye geldi.
İtalyan antrenör Roberto Merella'nın, Fenerbahçe'de Mourinho'nun ekibine dahil edildiği aktarıldı.
Roberto Merella, son olarak İtalyan ekibi Roma'da görev yapmıştı.
Etiketler: #Roberto Merella #fenerbahçe #jose mourinho
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