Fenerbahçeli futbolcu Miguel Crespo'nun transferinde sona doğru

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Genoa'nın Fenerbahçeli futbolcu Miguel Crespo'yu kadrosuna katmaya çok yakın olduğu iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.08.2023 - 15:18
Fenerbahçeli futbolcu Miguel Crespo'nun transferinde sona doğru
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Fenerbahçe'de yeni sezonda kadroda düşünülmeyen isimlerden biri olan Miguel Crespo, transfer için geri sayıma geçti.

İtalya merkezli La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Genoa'nın Portekizli futbolcu ile görüşmelerine devam ettiği aktarıldı.

TRANSFERDE SONA DOĞRU

Haberde, İtalyan ekibinin, 26 yaşındaki futbolcunun transferini hafta başında tamamlamasının beklendiği ifade edildi.

Fenerbahçe'nin 2021 yılında Estoril'den kadrosuna kattığı Miguel Crespo, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 65 maçta 4 gol attı ve 6 asist yaptı.


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