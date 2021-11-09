Eski Fenerbahçeli futbolcu Bülent Uygun'dan sarı-lacivertlilere sinyal

09 Kasım 2021 Salı, 13:10

Bir zamanlar Fenerbahçe'de forma giyen eski futbolcu Bülent Uygun, sarı-lacivertlilerin gündemindeki konuları değerlendirdi.

Ajansspor'dan Ahmet Uykan'a konuşan Bülent Uygun, futbolculuk döneminde formasını giydiği Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapma ihtimaliyle ilgili sorulan bir soruya iddialı bir yanıt verdi.

“Günün birinde Fenerbahçe’nin başına geçme imkanı yakalasanız şampiyonluk yapma şansınız ne olurdu?” sorusuna Uygun, “Fenerbahçe’yi kötü yönetirsen taraftar ve kaliteli futbolcularla şampiyon olursun. İyi yönetirsen zaten şampiyon olursun. Çok iyi yönetirsen de uzak ara şampiyon olursun. Keyif alırsın... Esas mesele İstanbul takımlarını şampiyon yapmak değil Anadolu’dan şampiyon çıkarmak. Ben onu isterim. Zaten Fenerbahçe’ye hoca olursam uzak ara şampiyonluklar yaşarım.” dedi.

Fenerbahçe’nin transfer politikasına da değinen Bülent Uygun, “Ali Koç, Fenerbahçe’nin ekonomik dar boğazdan kurtulması için büyük şanstır ancak hataları olmuştur. Doğru bir sportif direktörle çalışmadı. Neticesinde hatalı transferler yapıldı. Mesela Flamingo’daki Gabriel Barbosa, Ajax’tan Steven Berghuis, Montpellier'den Samba ya da Lille’den Renato gibi yıldız isimlerin alınmasını beklerdim.” ifadelerini kullandı.

Eski Fenerbahçeli, “akil insanlar grubu oluşturulmalı” dedi ve “Eski tecrübeli futbolculardan akil insanlar grubunu oluşturmaması Ali Koç ve Fenerbahçe’ye pahalıya patladı. Gelen birçok futbolcu Fenerbahçe’nin büyüklüğünü anlayamadı. Şimdi bunun acısını çekiyorlar. Galatasaray derbisinde alınacak kötü bir sonuç işi daha kötü boyutlara götürebilir. Ali Koç, akil insanlardan bir ekip kurmalı. Mesela Rıdvan Dilmen veya Alex, sportif direktör olabilir. Dünya futbolunu yakından takip eden bir sistem oluşturulmalı. Bunu da Fenerbahçe’nin içinden birileriyle yapmak lazım. Bu sezon tüm takımların borç yapılandırması bitiyor. Ekonomik kriz kapıda. Doğru planlama yapılmalı. Bu da futbolun içinden gelen scout ekibiyle başarılabilir.” diye ekledi.

En son Çaykur Rizespor'da çalışan ve 2021-2022 sezonuna 6 maçta 1 puanla başlayarak taraftarın tepkisini çeken Bülent Uygun, görevden alınmıştı. Uygun, şu anda herhangi bir takımı çalıştırmıyor.



