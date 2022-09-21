Eski Fenerbahçeli futbolcu Kim Min-Jae'ye büyük övgü!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'den İtalyan kulüp Napoli'ye transfer olan Güney Koreli futbolcu Kim Min-Jae, performansıyla göz dolduruyor. FIFA menajeri Oscar Damiani, Güney Koreli futbolcunun İtalyan ekipten ayrılan Kalidou Koulibaly'den daha iyi olduğunu söyledi.
Napoli'de Kim Min-Jae coşkusu sürüyor. Sezon başından bu yana Napoli'nin başarısında en dikkat çeken isim olan Kim Min-Jae konusunda FIFA menajeri Oscar Damiani de övgü dolu ifadeler kullandı. Geçmişte Andriy Shevchenko, Lilian Thuram, Giuseppe Signori gibi büyük yıldızların da menajerliğini yapmış olan Damiani, özellikle Kalidou Koulibaly ile kıyaslama üzerinden Kim Min-Jae transferini değerlendirdi.
"NAPOLI'Yİ TEBRİK EDERİM"
Radio CRC'de açıklamalar yapan Damiani, "İyi ama çok hata yapan Koulibaly ayrıldı ve onun yerine gelen Kim, çok daha iyi. Napoli'yi tebrik ederim" dedi.
2014'te 7.75 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Genk'ten Napoli'ye transfer olan Kalidou Koulibaly, geride kalan yaz transfer döneminde 38 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Chelsea kadrosuna katılmıştı. Koulibaly'nin ayrılığı sonrası ise Napoli 18 milyon 50 bin Euro karşılığında Fenerbahçe 'den Kim Min-Jae'yi kadrosuna katmıştı.
Spalletti yönetimindeki Napoli'nin oyun anlayışında kısa sürede kritik bir rol edinen Güney Koreli savunmacı, sezon başından bu yana 8 maçta toplam 720 dakika sahada kalırken savunmadaki başarısının yanı sıra hücumda da 2 golle önemli katkı sağladı.
"NAPOLİ UMUT VERİYOR"
Oscar Damiani, Kim Min-Jae transferine ilişkin övgülerde bulunduğu Napoli'nin şampiyonluk yolunda da olumlu sinyaller verdiğini ifade etti. Yaptığı açıklamada Darmiani, "Ligin başındayız ama şu ana kadarki tablo bize umut veriyor. Napoli, böyle uzun bir lig ve Dünya Kupası için yeterli alternatiflere sahip. Spalletti, bu takıma büyük bir kimlik kazandırdı. Takım çok iyi gidiyor. Transferler doğru" dedi.
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