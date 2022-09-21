Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Arda Güler için Cristiano Ronaldo planı!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'nun antrenörünü Arda Güler için Türkiye'ye getiriyor.
Fenerbahçe, genç yeteneği Arda Güler için önemli bir çalışma başlattı.
Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, Alanyaspor galibiyeti sonrası Arda hakkında "Geliştirmesi gereken şeyler var. Fiziksel olarak çok güçlü değil, topsuz oyunda çok hızlı değil" açıklamasını yapmıştı.
Portekizli hocanın, Arda Güler için dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'nun yıllar önce Sporting'den Manchester United'a giderken o dönem çalıştığı antrenörle temas kurduğu öğrenildi.
Bu hocanın kısa süre içinde İstanbul'a geleceği ve Arda Güler'in fiziksel gelişimi adına genç oyuncuyla birlikte özel çalışmalar yapacağı bildirildi.
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