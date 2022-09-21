Galatasaray'ın Fenerbahçe planı ortaya çıktı!
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın kasım ve aralık aylarında Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nın ardından performansını üst düzeye çıkartmayı planladığı belirtildi. Sarı-kırmızılıların ocak ayında oynanacak Fenerbahçe maçını hedef olarak belirlediği kaydedildi.
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk özelikle Dünya Kupası'ndan sonra vitesi artırmayı planlıyor.
ESAS ÇIKIŞ OCAKTAN SONRA
Bunun en büyük nedeni ise tecrübeli isimlerin daha geç form tutması ve dev organizasyon nedeniyle dikkatli hareket edilmesi. Sarı-kırmızılı takımın patronu bu nedenle belli bir ritimde ligin ilk periyodunu götürmeyi ama esas çıkışı da ocaktan sonra gerçekleştirmeyi hedefliyor.
KONTROLLÜ İLERLENECEK
Bu sene 20 Kasım ile 18 Aralık arasında Dünya Kupası'nın oynanacak olması, yine kupa öncesi ve sonrasında 1 hafta bulunması nedeniyle erken form tutmak yerine kontrollü ilerlemenin avantajları üzerinde durulduğu öğrenildi.
İlk 7 haftada yeni bir takım olmasına rağmen iyi puan toplayan Cim-Bom, milli aradan sonra lider Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar bir sonraki haftayı ise 'bay' geçecek ve dinlenecek. Galatasaray daha sonra sırasıyla Kayseri (D), Alanya, Karagümrük (D), Beşiktaş, Başakşehir (D) maçlarını oynayacak.
FENERBAHÇE DERBİSİNDE PERFORMANS ZİRVEDE OLACAK
Dünya Kupası nedeniyle yaklaşık 1 aylık aranın ardından sarı-kırmızılılar evindeki İstanbulspor karşılaşmasıyla tekrar harekete geçecek. Milliyet'in haberine göre Galatasaray, ocak ayının ikinci haftasında Kadıköy'de oynayacağı Fenerbahçe maçında performans olarak zirvede olacak.
İLGİ ARTIYOR
Başkan Dursun Özbek ile beraber yakalanan olumlu hava her alanda kendisini gösteriyor. Sarı-kırmızılılarda sponsorluklara da yeni dönemde ilgi artmaya başladı. Çağdaş Faktoring de bugün Kadın Basketbol Takımı'na isim hakkı sponsoru olacak. Öte yandan stat sponsorluğu için de görüşmelerin son aşamaya geldiği bildirildi.
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