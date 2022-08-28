Eski Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse'nin takımdaki geleceği sallantıda!
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Wolfsburg forması giyen eski Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse, takımdaki geleceği hakkında açıklama yaptı. Kruse, Wolfsburg teknik heyetiyle konuya ilişkin görüştüğünü söyledi.
Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'da forma giyen Max Kruse'nin geleceği tartışma konusu oldu. 2-0 kaybettikleri Leipzig maçının ardından düzenli olarak oynayamaması hakkında konuştu.
KRUSE: "MEDYANIN MALZEMEYE İHTİYACI VAR"
34 yaşındaki futbolcu, "Medyanın zaten her zaman bir malzemeye ihtiyacı var. Bu konuda söylediğim her şeyi söyledim. Fikrim halen ortada" ifadesini kullandı.
"BENİM MEMNUN OLMAM ÖNEMLİ DEĞİL"
Wolfsburg'un teknik heyetiyle bu konuda görüşme yaptığını doğrulan Kruse, "Benim karar ile ilgili memnun olup olmamam çok da önemli değil" diye konuştu.
AYRILACAĞI İDDİALARI GÜNDEMDE
Wolfsburg'da Max Kruse ile yolların ayrılacağı yakın dönemde sıkça dillendirilmişti. Kruse, 4 maçta 179 dakika süre aldı ve skora katkı yapamadı. Kruse, daha önce ülkemizde Fenerbahçe forması da giymişti.
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