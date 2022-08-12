Eski Fenerbahçeli Islam Slimani'ye Marsilya talip oldu

12 Ağustos 2022 Cuma, 12:41

Bir dönem Fenerbahçe'de oynayan ve beklentilerin altında kalan Islam Slimani şu sıralarda kariyerine Sporting Lizbon'da devam ediyor. Cezayirli futbolcuya Fransa Ligi'nden talip çıktığı iddia edildi.

SANCHEZ SONRASI SLIMANI LİSTEDE

Fransız basını, Galatasaray'ın da ilgilendiği Alexis Sanchez'i kadrosuna katan Marsilya'nın hücum hattına bir takviye daha yapmak istediğini ve bu ismin Sporting'den ayrılmaya hazırlanan Slimani olduğunu öne sürdü.

Slimani, Ocak 2022'de Sporting'e gelmişti. Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan ve 2018-19 sezonunda sarı-lacivertlilerde oynayan Slimani, Fransa'da çıkışa geçmişti. Cezayirli oyuncu, Ligue 1'de Monaco ve Lyon ekiplerinde oynadı.