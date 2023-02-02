İspanyollar duyurdu: Fenerbahçe'ye sürpriz 8 numara La Liga'dan!

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürüyor. İspanya basınında çıkan iddiaya göre orta sahaya takviye yapmayı planlayan Kanarya, gözünü Mickael Malsa'ya dikti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 14:16
İspanyollar duyurdu: Fenerbahçe'ye sürpriz 8 numara La Liga'dan!
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Spor Toto Süper Lig'de lider Galatasaray'ı takibe devam eden Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor.Ara transfer dönemini hareketli geçiren sarı-lacivertliler için bir iddia İspanya'dan geldi.

İspanyol basınında yer alan habere göre; sarı-lacivertliler, Valladolid forması giyen Mickael Malsa ile ilgileniyor.

Mickael Malsa

Valladolid'deki geleceği belirsizliğini koruyan Malsa'nın Fenerbahçe'ye sıcak bakabileceği kaydedildi. 26 yaşındaki oyuncunun başka talipleri de olduğu ifade edildi.

Malsa bu sezon Valladolid'de 6 karşılaşmada görev aldı.Ön libero bölgesinde oynayan Malsa, merkez orta saha mevkisinde de görev alabiliyor. 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

 

 


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