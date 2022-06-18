Eski Fenerbahçeli Vincent Janssen'in yeni durağı Belçika
2018-2018 sezonunda Fenerbahçe forması giyen Hollandalı golcü Vincent Janssen'in yeni takımı belli oldu.
Fenerbahçe'de 2017-18 sezonunda kiralık forma giyen Vincent Janssen, Belçika Ligi ekiplerinden Royal Antwerp'e transfer oldu.
Transferin maliyeti konusunda bir açıklama yapmayan Belçika ekibi, 28 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.
2015-16'da Az Alkmaar formasıyla kaydettiği 27 golle Hollanda gol kralı olan Janssen, 2019 yazında transfer olduğu Monterrey'le 1 Meksika Ligi ve 1 de CONCACAF (Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu) Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı.
24 GOL 5 ASİST
Monterrey ile 3 sezonda 93 maça çıkan Janssen, 24 gol attı 5 de asist yaptı. Hollandalı bu sezon ise 13 resmi maçta sadece 540 dakika şans bulabildi ve 1 gol 1 asistte kaldı.
Video Haberler
- İstanbul'da otomobil bariyerlere saplandı
- Aracına ‘Dikkat soygun var’ yazdı
- AVM otoparkında uyuşturucu satan şüpheliye suçüstü
- 'Kim Milyoner Olmak İster'de şaşkınlık yaratan an
- Kanser hastası emekli yurttaş isyan etti
- 'Asla yolumuzdan dönmeyeceğiz'
- Amasya 'da YKS için kimliğini unuttu, yardımına motorize
- Afla döndüğü üniversiteden 40 yıl sonra mezun oldu
- Kuzey Marmara Otoyolu’nda iki tır çarpıştı
- Borcunu isteyen arkadaşını otomobilde vurdu
En Çok Okunan Haberler
-
- Netflix dizisinin iki oyuncusu yaşamını yitirdi
- 'Cumhur' iki haftada eridi
- 'Tek günde 1.72 milyar dolar satışı' iddiası
- ‘Kral çıplak’ krizine Cumhur’un ortağı da dahil oldu
- 'Kızılay’ın göbeğinde ırkçılık yapıyorsunuz'
- Memur ve emekli zammını etkileyecek
- Kripto para piyasaları toz duman!
- Korkunç ayrıntılar ortaya çıktı
- Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Çağlar ölü bulundu
- Havalimanı arazisine okul yapacaklar