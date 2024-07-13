Beşiktaş ve Galatasaray da ilgileniyordu: Fenerbahçe'den Oğuz Aydın hamlesi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Oğuz Aydın transferi için Alanyaspor ile resmi temas kurduğu iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.07.2024 - 16:40
Beşiktaş ve Galatasaray da ilgileniyordu: Fenerbahçe'den Oğuz Aydın hamlesi!
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-Lacivertliler, Süper Lig devlerinin gözdesi konumunda olan Alanyaspor'un milli yıldızı Oğuz Aydın için harekete geçti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Oğuz Aydın transferi için Alanyaspor ile resmi temas kurdu.

BAŞKA İLGİLER DE VAR

Beşiktaş ve Galatasaray'ın da talip olduğu 23 yaşındaki futbolcuya ayrıca Hollanda'dan Ajax'ın da ilgisi bulunuyor.

SEZON RAKAMLARI

Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da 38 maçta süre bulan Oğuz Aydın, 13 gol attı ve 8 asist yaptı. 


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