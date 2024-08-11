Eski Fenerbahçeli yıldız Moussa Sow'dan sürpriz imza!
Bir dönem Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de de forma giyen Moussa Sow, Kuzey Makedonya ekibi Gostivar'a imza attı.
Futbol kariyerinde daha önce Fenerbahçe forması da giyen Moussa Sow, Kuzey Makedonya ekibine imza attı.
SON OLARAK ÜMRANİYESPOR'DA OYNADI
Moussa Sow, futbol kariyerinde son olarak Türkiye'de forma giydi. 38 yaşındaki isim, 2020-2021 sezonunda Ümraniyespor'da oynadıktan sonra herhangi bir takım ile anlaşmadı.
Moussa Sow
İMZAYI ATTI
Moussa Sow, Kuzey Makedonya ekiplerinden Gostivar'ın yeni Sportif Direktörü oldu.
Gostivar'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Moussa Sow'un kulüp yönetimimize katıldığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. O, Fenerbahçe ve Lille LOSC efsanesi, iki kez şampiyon, Türkiye Süper Ligi ve Fransız Ligue 1'in gol kralı. Yolculuğumuza katılma kararı nedeniyle kendisini içtenlikle karşılıyoruz."
Spor Haberleri
- Eski Fenerbahçeli yıldız Moussa Sow'dan sürpriz imza!
- Farioli ilk maçında Robin van Persie'yi mağlup etti!
- ABD Kadın Basketbol Takımı altın madalyanın sahibi oldu!
- Danimarka hentbolda altının sahibi oldu!
- Chelsea'den bu yaz 8. transfer: Resmen açıklandı!
- Sutopunda altın madalya sahibini buldu!
- İtalya, Paris 2024'te olimpiyat şampiyonu oldu
- 'Afgan kadınlara özgürlük' demişti: Diskalifiye edildi!
- Sivas'ta ikinci yarı başladı!
- Toprak'tan tarihi galibiyet: Rekorun tek sahibi!
En Çok Okunan Haberler
-
- Zincir markette skandal görüntüler
- ‘Tıpta uzman olmayan’ başkanın ihlali ortaya çıktı
- O sözleri yargıya taşınıyor!
- Sınırın sıfır noktasında hasat başladı
- Adanalı bunu unutmaz!
- 'MHP’siz hayat hayali sırıtıyor'
- Dehşetten yeni görüntüler
- 'Allah rızası için bu zulmü durdurun'
- Tarihi başarısızlık!
- Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli futbolcu için flaş yorum