Lugano maçında sakatlanmıştı: Fenerbahçe'ye Fred müjdesi
Fenerbahçe'de UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Lugano ile oynanan maçta sakatlanan Fred, bireysel çalışmalara başladı.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred, bireysel çalışmalara başladı.
Sarı lacivertlilerin, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Lugano ile oynadıkları maçta sakatlanan Fred'in, sağ diz iç yan bağında hasar tespit edilmişti.
FENERBAHÇE PAYLAŞTI
Fenerbahçe Kulübü, 31 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusunun bireysel çalışmalara başladığını resmi hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
August 11, 2024
BÜYÜK SEVİNÇ
Lugano maçında sakatlanan Fred'in, kısa sürede toparlanarak antrenmanlara başlaması, sarı-lacivertli taraftarlar arasında büyük sevinç yarattı.
Teknik ekip, oyuncunun durumunu yakından takip ederken, Fred'in en kısa sürede takımla birlikte çalışmalara katılması bekleniyor.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam ederken, Fred'in dönüşüyle birlikte orta sahadaki gücünü artırmayı hedefliyor.
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