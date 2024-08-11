Eski hakemler, Fenerbahçe - Adana Demirspor maçını yorumladı: Kırmızı kart ve penaltı var mı?

Yayınlanma: 11.08.2024 - 10:54

Güncelleme: 11.08.2024 - 10:54

Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Fenerbahçe'nin sahasında Adana Demirspor'u 1-0 yendiği maçtaki tartılmalı pozisyonları BeIN Trio ekibi değerlendirdi.

BeIN Trio ekibinin değerlendirmeleri şu şekilde:

Oosterwolde yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Verilen karar doğru mu?

Bahattin Duran: Sarı kart çok net, üstünü konuşmamız lazım. Kırmızıya döner miydi? VAR karışır mıydı? Oosterwolde'nin ayağı havada değil, yerde. Sahada bu tip sertliklere kırmızı gösterilse daha iyi olur. Kırmızı verse hakemi çok eleştirmezdim ama şartlı sarıyı kabul ediyorum.

Deniz Çoban: Oyuncu kontrollü mü kontrolsüz mü? Hız var ama belli oranda kontrollü. Ayağını zemine indiriyor. Temas noktası kramponun çevrelediği alanda kalıyor. Ayağı zeminden yukarıda değil, zeminde. Hareket baktığınız zaman sarı karta iniyor. Borderline denilen sarı ile kırmızı kart arasında bir yerde. Sarı kart vermiş hakem, bence yeterli. VAR karışmaz. Hakemin gösterdiği sarı kart sorunlu değil. Hakem sarı kart vermişse kabul.

Bülent Yıldırım: Ben hakemle aynı fikirdeyim. Oosterwolde'nin ayağı yerde. Güç transferi anlamında ve VAR tekniği açısından subjektif olduğu için sarıyı kabul ediyorum. Hakem kırmızı da verse kabul edilebilir. Oosterwolde ayağının dışını göstermiş. Birkaç santim yukarıdan yapsa kırmızı karta gider. Amacı rakibi yaralamak değil, taban yerde, şiddet yeterli düzeyde değil. Sarı kart yeterli.

Mohammadi'ye Osayi'ye yaptığı hareket nedeniyle sarı kart gösterildi. Karar doğru mu?

Deniz Çoban: Sarı karttan fazlası olmaz. Rakibin sağlığını tehlikeye düşüren gaddarca, acımasız bir hamle yok. Güzel bir avantaj oynatıyor, pozisyon geçtikten sonra da sarı kart gösteriyor.

Bahattin Duran: Ayağının tabanıyla yapsa bunu kalf bölgesine kırmızı. Ayağının ön bölgesiyle basıyor, bacağı kırık. Sarı kart yeterli. Tabanıyla bassa kırmızıdan bahsedebilirdik.

Bülent Yıldırım: Sarı kart yeterli. Taban oturmuyor, acımasızlık yok, şiddet ve yoğunluk düşük. Burada avantaj sonrasında gösterilen sarı kart yüzde yüz doğru

Gravillon'un eline çarptan topta penaltı gerekir mi?

Deniz Çoban: Eli açık diye bir kriter yok. Oyuncunun elleri ve kolları doğal konumda mı? Kolları doğal konumda. Vücudundan seken top gelip eliyle buluşuyor. Bu benim için klasik bir çarpma. Sol kolu doğal olarak açılıyor, kalçasından seken top eline geliyor. Devam kararı doğru.

Bahattin Duran: Vücudundan seken top, doğal konumdaki koluna geliyor. O yüzden devam kararı doğru diyorum.

Bülent Yıldırım: Bedeninden seken top, bu pozisyon özelinde doğal olan konumdaki koluna geliyor. Asla bir penaltı söz konusu değil.