Eski Fenerbahçeli yönetici Selim Soydan'dan çarpıcı Fatih Terim iddiası!

09 Eylül 2022 Cuma, 19:16

Fenerbahçe ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun eski yöneticisi Selim Soydan, A Spor'da canlı yayında açıklamalarda bulundu.

"FATİH TERİM'E TEKLİF YAPTIK"

Fatih Terim için açıklama yapan Soydan, Fenerbahçe'de görev yaptığı dönemde deneyimli teknik adama teklif yaptıklarını söyledi. Selim Soydan, "Biz seni almaya geldik dedim, sen her şeyi tattın bu kulüpte. Arka arkaya 4 sene şampiyon olduktan sonra oldu bu. Kaç para istersen yaz dedim. 'Teşekkür ederim abi ama ben Galatasaraylıyım' dedi. Senin burada yapacağın bir şey yok, sen rakipsin, seni burada kimse istemez. Sen bunların üstüne çıktın, böyle başarı ve ego çok zor bir şeydir. Ama Fatih Terim çalışarak yaptı. Doğmuş olduğun kulüpte 34 tane kupa alacaksın, hadi sayın dünyada kaç kişi var böyle? Ne oldu bugüne gelince, Fatih'e hepsi düşman oldu. Bunu sorun Fatih Terim'e" ifadelerini kullandı.

"FATİH'E CEZA VERİN DE KURTULALIM"

Soydan, ayrıca Fatih Terim'in Galatasaray'da görev yaptığı bir dönemde aldığı cezadan sonra sarı-kırmızılı 3 yöneticinin federasyona savunma için gittiğini ancak, "Fatih'e ceza verin de kurtulalım" şeklinde konuştuğunu söyledi. Deneyimli spor insanı, "Ben bunların kim olduğunu öğrendim ama kim olduğunu söylemem ayıp olur. Fatih Terim de bunu biliyor ama susuyor" ifadelerini kullandı.