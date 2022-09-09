Eski Fenerbahçeli yönetici Selim Soydan'dan çarpıcı Fatih Terim iddiası!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de ve Türkiye Futbol Federasyonu'nda yöneticilik yapan Selim Soydan, eski Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim hakkında açıklamalarda bulundu. Soydan, 3 Galatasaraylı yöneticinin federasyona "Fatih'e ceza verin de kurtulalım" dediğini iddia etti.
Fenerbahçe ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun eski yöneticisi Selim Soydan, A Spor'da canlı yayında açıklamalarda bulundu.
"FATİH TERİM'E TEKLİF YAPTIK"
Fatih Terim için açıklama yapan Soydan, Fenerbahçe'de görev yaptığı dönemde deneyimli teknik adama teklif yaptıklarını söyledi. Selim Soydan, "Biz seni almaya geldik dedim, sen her şeyi tattın bu kulüpte. Arka arkaya 4 sene şampiyon olduktan sonra oldu bu. Kaç para istersen yaz dedim. 'Teşekkür ederim abi ama ben Galatasaraylıyım' dedi. Senin burada yapacağın bir şey yok, sen rakipsin, seni burada kimse istemez. Sen bunların üstüne çıktın, böyle başarı ve ego çok zor bir şeydir. Ama Fatih Terim çalışarak yaptı. Doğmuş olduğun kulüpte 34 tane kupa alacaksın, hadi sayın dünyada kaç kişi var böyle? Ne oldu bugüne gelince, Fatih'e hepsi düşman oldu. Bunu sorun Fatih Terim'e" ifadelerini kullandı.
"FATİH'E CEZA VERİN DE KURTULALIM"
Soydan, ayrıca Fatih Terim'in Galatasaray'da görev yaptığı bir dönemde aldığı cezadan sonra sarı-kırmızılı 3 yöneticinin federasyona savunma için gittiğini ancak, "Fatih'e ceza verin de kurtulalım" şeklinde konuştuğunu söyledi. Deneyimli spor insanı, "Ben bunların kim olduğunu öğrendim ama kim olduğunu söylemem ayıp olur. Fatih Terim de bunu biliyor ama susuyor" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- İzmir'de 350 metrelik dev Türk bayrağiyla zafer yürüyüşü
- Çocukların ölmemesi için bisikletiyle Türkiye turunda
- Atlı süvariler İzmir'de geçit töreni yaptı
- Kamyonet motoruna tavuk sıkıştı
- Kış öncesi yorgancılarda yoğun mesai başladı
- Geleneği devam ettiriyor
- Yok böyle düğün
- 54 yıldır mesaide
- 'Çok biliyorsun ya benim ne dediğimi...'
- Bakırköy'de ikinci kata tırmanan hırsızlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
-
- Kraliçe Elizabeth yaşamını yitirdi
- Fabrika inşaatında metal platform çöktü: 1 ölü, 4 yaralı
- İstanbul Avcılar'da metrobüs kazası!
- Halkbank genel müdürünün 'gizli' üç yılı
- İYİ Parti'de 'HDP' istifasının perde arkası
- Aile otopsi yapılmasını istemedi
- Viyana polisi Mesut Can Eray hakkında harekete geçti
- 'Operasyonun arkasında kim olduğunu biliyorum'
- Ünlü şarkıcı köpek saldırısına uğradı
- Genel müdürün sakladığı üç yıl