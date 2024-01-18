Eski Fenerbahçeliden itiraf: 'O maçta tüm vücudum kontrolsüzce titriyordu'

Yayınlanma: 18.01.2024 - 15:49

Güncelleme: 18.01.2024 - 15:49

Fenerbahçe'nin 2015-2016 sezonunda Porto'dan kiraladığı Abdoulaye Ba, Fanatik'e konuştu.

Abdoulaye Ba'nın açıklamaları şu şekilde:

Fenerbahçe dönemin hakkında ne düşünüyorsun?

"O kadar muhteşem bir dönemdi ki, forma giydiğim sezon şampiyon olma potansiyeline sahip olduğumuzu düşünüyordum ama bunu maalesef gerçekleştiremedik."

"GALATASARAY İLE EVİMİZDE İLK DERBİ, UNUTAMAM"

Fenerbahçe'deki en unutulmaz anın?

"Galatasaray'a karşı evimizdeki ilk derbi maçım unutamadığım bir andı."

"VOLKAN DEMİREL TAKIMIN SEMBOLÜYDÜ"

Takım kaptanı Volkan Demirel'i nasıl tanımlanırsın?

"Volkan takımın sembolüydü, kulüp tarihi hakkında her zaman iyi şeyler söylüyordu. Fenerbahçe taraftarlarının kulübü nasıl sevdiğini sürekli dile getiriyordu. O aynı zamanda büyük bir lider. Takımı en iyi temsil eden bir kaptandı."

"VAN PERSIE BİZE ÖRNEK BİR KİŞİLİKTİ"

Robin van Persie ile aynı dönemde oynadınız, onun hakkında ne düşünüyorsun?

"Bu takımın bir parçası olmak ayrıcalıktı. Soyunma odası çok iyiydi ve Van Persie bize örnek bir kişilikti. Fantastik bir oyuncuydu. Antrenman bölümünde benimle konuşmaktan nefret ederdi ve şaka yapmayı çok severdi."

"BİZ BİR AİLEYDİK"

Fenerbahçe'de en mutlu olduğun anlar?

"Antrenmana gittiğim her an ve gün takım arkadaşlarımla görüşmekten büyük mutluluk duyuyordum. Çünkü biz bir aileydik."

"VITOR PEREIRA İLE İYİ BİR İLETİŞİMİMİZ VARDI"

Teknik Direktör Vitor Pereira ile aranız nasıldı?

"Vitor ile gerçekten sağlıklı ve iyi bir iletişimiz vardı. Bana her ihtiyacı olduğunda elimden gelenin en iyisini yapardım."

"VÜCUDUM KONTROLSÜZCE TİTRİYORDU"

Galatasaray derbisinde oynadın, neler hissettin?

"Bu tecrübe eşsiz ve hayatımda yaşadığım en iyi duygu. Sadece futbol değil her şey... O maçta tüm vücudum kontrolsüzce titriyordu."

AZİZ YILDIRIM İTİRAFI

Fenerbahçe'nin eski Başkanı Aziz Yıldırım ile bir anınız var mı?

"Başkan bize her zaman zorlamamız ve hedefe ulaşmamız gerektiğini söylerdi. Çünkü Fenerbahçe'de oynadığınız zaman 3 puan bir zorunluluktur..."

"BU BİR RÜYANIN GERÇEKLEŞMESİ OLUR"

Bir gün Fenerbahçe'ye dönmek istiyor musun?

"Eğer fırsat çıkarsa neden olmasın, bu bir rüyanın gerçekleşmesi olur."

"KUPAYI ALMANIN ZAMANI GELDİ"

Fenerbahçe'nin şu anki durumu hakkında ne düşünüyorsun?

"Şimdi çok iyi oyuncular getirdiklerini görüyorum ve İnşallah şampiyon olacaklarına inanıyorum. Kupayı almanın zamanı geldi çünkü bunu gerçekleştirmek için en doğru zaman olduğunu düşünüyorum."

TÜRKİYE KARNESİ

Fenerbahçe'de 2015-2016 yılında 1 sezon kiralık olarak forma giyen Abdoulaye Ba, toplamda 18 maça çıktı ve söz konusu maçlarda 1 kez gol sevinci yaşadı. 2016-2017'de ise yarım sezon Alanyaspor'da oynayan Ba, 10 maçta 1 kez gol attı.

KARİYERİNİ PORTEKİZ'DE SÜRDÜRÜYOR

Sezon başı Portekiz 2. Lig ekibi Tondela'ya bedelsiz olarak transfer olan Abdoulaye Ba, 21 maça çıktı ve 3 kez rakip fileleri sarsmayı başardı.