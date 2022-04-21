Eski futbolcu Ahmet Dursun'dan tepki çeken Türkiye-Almanya kıyaslaması
Eski Milli futbolcu Ahmet Dursun sosyal medya hesabından tepki çeken bir paylaşım yaptı. Dursun, “Almanya’da hayat ne kadar ucuz değil mi?” diyerek Almanya’daki sebze fiyatlarını TL cinsine çevirerek eleştirdi.
A Milli Takım'ın ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ahmet Dursun, kişisel sosyal medya hesabından tepki çeken bir paylaşımda bulundu.
Dursun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Almanya’daki sebze fiyatlarını TL cinsine çevirerek eleştirdi.
Eski futbolcu, "Salatalık 2.99 Euro 50 TL, domates 4.49 Euro 72 TL, cherry domates 7.99 Euro 127 TL. Almanya'da hayat ne kadar ucuz değil mi?" ifadelerini kullandı. Dursun'un bu paylaşımı kısa sürede gündem oldu ve tepki çekti.
44 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de çıktığı 231 maçta 84 gol atıp 11 de asist yaptı.
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