EuroCup'ta Bursaspor, Obradovic'in çalıştırdığı Partizan'ı yenerek çeyrek finale yükseldi

21 Nisan 2022 Perşembe, 10:10

7Days Eurocup gruplarında 18 maçta 8 galibiyet alarak grubu 7. sırada tamamlayan Frutti Extra Bursaspor, Top-16’da Partizan ile karşı karşıya geldi.

Tek maç eleminasyon sistemine göre oynanan mücadeleyi Stark Arena'da 16 bin taraftar önünde oynayan Bursaspor, Partizan'ı uzatmalar sonunda 103-95 mağlup etti ve EuroCup'ta adını çeyrek finale yazdırdı.

Bursa ekibi, çeyrek finalde Slovenya temsilcisi Cedevita Olimpija ile karşılaşacak.