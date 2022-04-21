EuroCup'ta Bursaspor, Obradovic'in çalıştırdığı Partizan'ı yenerek çeyrek finale yükseldi

7Days Eurocup Top-16 turunda, Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Sırbistan ekibi Partizan'ı uzatmalara giden maçta 103-95 mağlup eden Frutti Extra Bursaspor çeyrek finale yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
21 Nisan 2022 Perşembe, 10:10
EuroCup'ta Bursaspor, Obradovic'in çalıştırdığı Partizan'ı yenerek çeyrek finale yükseldi
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7Days Eurocup gruplarında 18 maçta 8 galibiyet alarak grubu 7. sırada tamamlayan Frutti Extra Bursaspor, Top-16’da Partizan ile karşı karşıya geldi.

Tek maç eleminasyon sistemine göre oynanan mücadeleyi Stark Arena'da 16 bin taraftar önünde oynayan Bursaspor, Partizan'ı uzatmalar sonunda 103-95 mağlup etti ve EuroCup'ta adını çeyrek finale yazdırdı.

Bursa ekibi, çeyrek finalde Slovenya temsilcisi Cedevita Olimpija ile karşılaşacak.


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