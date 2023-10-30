Sözleşmesi sezon sonu bitiyor: Galatasaray, Muslera için kararını verdi!
Galatasaray'ın Fernando Muslera ile sözleşme uzatacağı iddia edildi.
Galatasaray'da Muslere gelişmesi yaşandı.
Galatasaray, 11 yıldır kalesini koruyan Uruguaylı file bekçisiyle yeni sözleşme imzalamayı hedeflediği iddia edildi.
TRT Spor'un haberine göre deneyimli kaleci ile yeni sözleşme görüşmeleri başladı.
İNDİRİM İSTENDİ
Haber detayında yıllık 2.5 milyon Euro kazanan Fernando Muslera'nın maaşında indirim yapılmasının istendiği bildirildi.
Uruguaylı kalecinin de bu talebe sıcak baktığı kaydedildi.
Öte yandan Erden Timur yaklaşık 2 hafta önce yaptığı açıklamada Fernando Muslera'nın futbolla ilgili planlarının olduğunu ve tecrübeli kalecinin durumunun sezon sonuna doğru değerlendirileceğini bildirmişti.
6.75 MİLYON EURO'YA TRANSFER EDİLMİŞTİ
Fernando Muslera 2010-11 sezonunun ara transfer döneminde Lazio'dan 6.75 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti.
Galatasaray formasını 475 maçta terleten deneyimli eldiven, kalesinde 506 gol gördü. Uruguaylı file bekçisi 170 maçta ise kalesini gole kapadı.
Fernando Muslera'nın Galatasaray ile 1 de golü bulunuyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Dolar 24 TL'ye düştü
- Fulya Öztürk'ün 29 Ekim kombini dikkat çekti
- AKP'li vekilden tepki çeken paylaşım
- Memur ve emekli maaşına zamda yeni oran ve rakam
- Rabianın kırılan parmakları
- AKP'li ismin öz oğluna istismar davasında skandal karar
- Apple mağazasına 'bayrak' tepkisi: 'Burası Türkiye'
- Okullara 100'üncü yıl tatili!
- AKP'li vekilden eleştirilere 'yanıt'
- Çağlayan'da tansiyon yükseldi!